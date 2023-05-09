她從「這事」看出侯郭差距　斷言：未來10天內無法克服

▲侯友宜出手協調黨內立委初選皆成功。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市立委初選戰況激烈，連新北市長侯友宜都出手協調，對此，台北市議員秦慧珠8日就在臉書指出，初選會找侯友宜協調，一方面是有交情，一方面也是要做球給他，因為總統候選人和立委是綁在一起選的，這也是侯友宜和鴻海創辦人郭台銘的差距，她點出，這是爭取總統提名最重要的關鍵，侯郭和黨內很多人的距離，大概未來10天，也無法克服。

秦慧珠指出，台北市第四選區（南港、內湖）和第一選區（士林、北投）立委初選落幕了，表面上看起來都是侯友宜出面「喬」定的，事實上未必如此，因為幕後都有很多人在努力，但大家都把面子做給侯友宜。

秦慧珠提到，港湖區幕後最重要的推動者，當然北市黨部主委是黃呂錦茹，還有台北市議員游淑慧的老長官、前市長郝龍斌，大家共同努力，勸退了游淑慧，也埋下游淑慧可能轉攻士林大同的伏筆，連帶解決了這個選區找不到人出戰的困境；而士北這場兩位男士君子之約，雖然民調差1%多在誤差範圍內，選戰真的打下去，變化還很大，但陳重文、張斯綱兩人說到做到不傷和氣，所以找了侯友宜、台北市長蔣萬安和黃呂錦茹，但臉書上發的卻只有侯友宜的照片，是為了要保護蔣萬安，不被在野黨說嘴。

至於為什麼大家都找侯友宜？秦慧珠表示，一方面是有交情，當然也是要做球給侯友宜，因為總統候選人和立委是綁在一起選的。她提到，從這裡可以看出侯友宜和郭台銘跟黨內同志的距離，她坦言，大家真的不怎麼認識郭台銘，連他辦公室的電話應該都沒有，而這也是最重要的關鍵，侯郭和黨內很多人的距離，大概未來10天也無法克服，她也直言，如果四年前郭台銘沒有離開國民黨，四年來跟著國民黨 同甘共苦，可能距離又不一樣了。