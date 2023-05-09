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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／開箱大巨蛋！議員體驗「傳接球」　憂椅子顏色淺、應援區太小

▲▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北文化體育園區（台北大巨蛋）拚7月取得使用執照、年底試營運，日前開始鋪設人工草皮，但卻引發民眾擔憂「太薄」；台北市議員們9日上午到大巨蛋考察，議員們對白色座椅顏色、啦啦隊應援區與螢幕太小等部分提出質疑。

台北市議會教育委員會9日上午到台北大巨蛋考察，由台北市體育局長王泓翔、大巨蛋籌備處副執行長陳世浩進行沿路說明。柯市府於2022年11月核定，在投資執行計畫書中，運動競技類活動等棒球、運動賽事或體育活動，營運第2至4年每年要30場，營運第5年起每年45場，還要再加其他練習賽或非棒球類的推廣性體育活動每年10場，因此第2至4年活動比例57％，第5年以上則為65％。

▲▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝）

演唱會、音樂及其他表演部分，外野場地營運第2至4年每年14場、營運5年起每年10場，內野及全場地營運第2至4年起每年8場、營運5年起每年10場，2至4年活動比例31％，第5年以上為24％。

針對營運第1年是從哪一年開始計算？遠雄集團副總經理楊舜欽說明，從拿到使照後隔年開始計算；意指若2023年底拿到使照，2024年為營運第1年，2025年就得開始照投資執行計畫書規定的運動競技類活動、演唱會活動等比例。

▲▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝）

隨後，市府與議員們一行人到球場進行考察，民眾黨台北市議員陳宥丞、國民黨台北市議員詹為元也於球場內進行傳接球。陳宥丞表示，如果是白色椅子的話，對球員來說一定會有吃球狀況，更何況燈光還沒有開、椅套目前還有較有防霧作用的布，如果全場都是白色座椅，確實應該要再檢討，不該等到開打後才做調整。

被問到在人工草皮上傳接球的感想？詹為元說，在人工草皮上彈跳感覺是滿穩定的，但也擔心會有吃球問題，因為巨蛋頂偏白色，高飛球會被吃掉，若連座椅都是淺色系，球很容易消失在視野當中，對球員與球迷都是滿大挑戰。

▲▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝）

此外，民眾黨台北市議員黃瀞瑩認為，以球迷的角度來看，螢幕確實是真的有點太小，因為以龐大的量體來說，未來加入球迷或啦啦隊球員，螢幕大小確實應該再調整一下。

陳宥丞也提及，現階段啦啦隊應援區太小，不符合現在民眾看棒球的使用需求，也不符合各隊實際上應援團體的站位，可能會有一定的危險，應趕快來改善。媒體追問，是不是會影響南韓啦啦隊女神李多慧的發揮？陳宥丞笑說，「我想林襄應該也有意見哦！」

身為教育委員會第一召集人的民進黨台北市議員王閔生則說，考察的主要原因是因大巨蛋即將取得使照，很多設施也大概完備，大家關心人工草皮、座椅顏色，以及未來若發生災難時的逃生路線，也相信許多議員應該都有收穫，對未來大巨蛋的硬體、營運方面再回去做功課，並嚴格監督大巨蛋軟硬體設施，提出有建設性的建議給市府參考。

▲▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，剛鋪完人工草皮及紅土的大巨蛋首次呈現在國人面前。（圖／記者湯興漢攝）

▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，圖為球員休息區，上方台階則為啦啦隊應援區。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市議會教育委員會組團考察台北大巨蛋，圖為球員休息區，上方台階則為啦啦隊應援區。（圖／記者袁茵攝）

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