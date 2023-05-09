建議侯友宜喊「反共保台」　游盈隆：只怕他沒這個膽量

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建議侯友宜出絕招喊「反共保台」　游盈隆：只怕他沒這個膽量

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對新北市長侯友宜8日在市議會應詢時，明確表達反對一國兩制並反對台獨，台灣民意基金會董事長游盈隆9日表示，政治語言是侯友宜目前最需要的，如果他此時大膽一點跳出來力主「反共保台」，保證會大受歡迎，因為「反共保台」承國民黨正統，近接前總統李登輝國民黨本土派訴求，進可攻退可守，對侯而言是絕佳的號召，「只怕他沒這個膽量。」

游盈隆今日透過臉書發文表示，近期外界對民進黨主席賴清德的批判聲此起彼落，包括《選罷法》修正案可能涉及侵犯人民參政權、反共不反中爭議、中鋼疑似圖利新潮流、有電台好友賣藥卻視而不見等。賴清德樹大召風，一位被認為最可能當選下屆總統的人，當然很容易招惹非議，如果說這是一種「民主的試煉」，甚至最嚴酷的考驗也說的通。

關於《選罷法》第26條修正案，游盈隆指出，有多位學者連袂出席「新台灣國策智庫」研討會，認為該法明顯牴觸憲法，有學者甚至怒批民進黨執政當局「頭殼壞掉」，連英系立委莊瑞雄也表示心有戚戚焉，民眾黨主席柯文哲更罕見跳出來反對，國民黨立委鄭天財也強烈反對。他強調，行政院、立法院應主動撤案，勇敢承認疏失，亡羊補牢不會太晚。

至於民進黨否認將採「反共不反中」，游盈隆說明，這明顯傳達了一個清楚的訊息，就是以後凡是會惹麻煩的事都不要去做，會有助於選情或形象，而這是一種守成的心態，顯示操盤者的理想熱情已逐漸消失。不過，他也認為，「反共不反中」是當今台灣社會主流民意，如果因為怕被競爭對手批評就打退堂鼓，並非明智之舉。

游盈隆表示，侯友宜這陣子正接受議會嚴厲拷問是民主的試煉，他長期職業生涯在文官體系和地方政府，被懷疑對國之大政陌生也是合理。面對質詢時，侯友宜很小心，怕說錯話，無法滔滔不絕地展現自己，而這就是他的侷限，也是他的特色。不過，游盈隆也認為，侯友宜也有其他長處，例如善於經營人際關係，這是賴清德與柯文哲「非所能及」的。

游盈隆強調，政治語言是侯友宜目前最需要的，如果他此時大膽一點跳出來力主「反共保台」，保證會大受歡迎，綠白陣營會有一大堆人昏倒在地，「『反共保台』承國民黨正統，近接前總統李登輝國民黨本土派訴求，進可攻退可守，對他而言是絕佳的號召，只怕他沒這個膽量。」

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游盈隆侯友宜賴清德反共保台

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