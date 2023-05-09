綠嗆侯友宜「反一國兩制」是騙選票　她提賴清德「反共不反中」打臉

▲新北市議員江怡臻。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜8日在市議會應詢時，表達反對一國兩制，也反對台獨；民進黨發言人林楚茵9日表示，九二共識就是一國兩制，侯友宜至今仍不斷迴避是否接受「九二共識」的問題，難道又是一場騙選票的鬧劇？國民黨文傳會副主委江怡臻回應，侯友宜的信念非常清楚堅定，就是恪遵中華民國憲法，我們的國家就叫做中華民國，是民主自由的國度，是法治國家，也是主權獨立的國家。

林楚茵表示，九二共識就是一國兩制，侯友宜的兩岸立場和主張仍是避重就輕，繞過前總統馬英九，刻意迴避九二共識，但侯友宜到底認不認同馬英九的主張？侯友宜應該清楚表態。侯友宜至今仍不斷迴避是否接受「九二共識」的問題，難道又是一場騙選票的鬧劇？

對於林楚茵批評侯友宜反對一國兩制是騙選票，江怡臻指出，民進黨總統參選人賴清德從務實的台獨工作者到「和平保台」，現在又變成「反共不反中」， 這樣的歷程才是騙選票鬧劇，民進黨應該反躬自省，向國人說清楚講明白，不要用意識形態分裂國家團結。

江怡臻說，侯的信念非常清楚堅定，就是恪遵中華民國憲法，我們的國家就叫做中華民國，是民主自由的國度，是法治國家，也是主權獨立的國家。

