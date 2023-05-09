兇漢持18公分長刀隨機殺人　年輕舞者遇害...家屬批：刀怎麼帶上車？

▲廣鐵K435班次列車發生隨機殺人案。（圖／翻攝紫牛新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣鐵K435班次列車4日發生一起隨機殺人案，犯嫌在衡山站上車後僅10分鐘左右，便在車廂廁所走道處抽出18公分的長刀，朝一旁蹲在地上使用手機的被害人小谷猛砍，小谷在多處刀傷下仍奮勇將長刀壓在肚下，犯嫌則因為手中無刀，欲拉車門想跳車，被趕到的相關人員制服。不過，小谷卻傷重不治身亡。

▲隨機殺人案被害者小谷的家屬和廣鐵集團律師溝通，神情激動。（圖／翻攝紫牛新聞）

《紫牛新聞》報導，5月4日晚，由武昌開往惠州的K435列車上發生一起持刀行凶案，據廣州鐵路公安局衡陽公安處消息，行凶者35歲，此前曾有兩次持刀傷人案底，並有兩次被強制戒毒記錄。

事發後，小谷的家屬曾在微博上控訴，兇手持18釐米（公分）長刀行凶，「這麼長一把刀，你們怎麼可以隨意就讓他帶上車。」同時，家屬還公布與廣鐵集團律師現場溝通的畫面，家屬指責對方律師逃避問題，對方律師則稱被害者的死亡與集團公司沒有直接關係。

▲廣鐵K435班次列車的被害者小谷。（圖／翻攝紫牛新聞）

小谷的表哥透露，小谷現年27歲，是一名舞蹈演員，也是家中的獨子，事發時，小谷去上廁所，在連接的通道等待時蹲著玩手機，「兇手一下子衝上來，直接對著他行凶……姐姐和親屬去殯儀館看了，弟弟身上多處傷口，其中一處是刀從左耳後面進喉嚨出...。」

▲小谷生前是一位舞蹈演員。（圖／翻攝紫牛新聞）

在小谷家屬公布的溝通畫面中，廣鐵律師表示，「從法律上講，這案件和我們沒有因果關係。」一講完便讓在場家屬頓時按耐不住激動情緒，「和你們沒有關係？我們自己活該？你們廣鐵集團明明白白規定，行李進去，刀都是要沒收管控的。」；「被告上去拿刀進去，有史以來第一例吧。」

這起兇漢持刀隨機殺人事件也引起輿論熱議，矛頭也指向「如何帶刀過安檢。」對此，一名廣鐵集團內部人員表示，作為內部員工，得知發生這樣的事情很羞愧，不過，鐵路系統的安檢還是較為嚴格，可能兇手是通過其他途徑得到兇器，「現在還沒有官方消息，不排除兇手是在正常通過安檢後，站外有人通過出口的鐵門把刀給他，廣鐵集團內部正查此事，真相一定會浮出水面。」

