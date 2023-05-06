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三重男床下藏大批「膠原蛋白」　警一搜…他吐實：是毒品啦！

▲▼ 毒品案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼三重男床下藏大批「膠原蛋白」警一搜，他終於吐實：是毒品啦！ 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名33歲許姓男子，把租屋處當成毒品分裝場，新北市三重警方日前獲報調查，4日下午持搜索票至三重區仁興街逮捕許男，並在他的床板底下查扣大批「膠原蛋白」，經警方追問，他才悠悠道出，為了掩人耳目，特意將毒咖啡包裝成「膠原蛋白」，警訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

據了解，許姓男子與妻子一年前以月租2萬元租得新北市三重區仁興街一處民宅當毒品分裝場，許男以為藏身在民宅中，不會被警方查緝，三重警方獲報派員前往埋伏調查，4日下午見時機成熟，持搜索票前往許男租處，趁許男外出之際衝前逮人。

許男見到大批警方包圍，誤以為是仇家上門奮力掙脫，經警將他壓制在地表明身分才願意乖乖配合。經搜索，警方於臥房床板下方、抽屜搜扣毒品K他命、1480顆一粒眠及1691包印有大陸品牌「膠原蛋白」包裝袋。

▲▼ 毒品案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲許男被壓制在地 。（圖／記者戴上容翻攝）

追問後，許男才吐實，原來「膠原蛋白」是毒品咖啡包，警後續查扣研磨機、磅秤及封口機、防彈衣、球棒、辣椒水、折疊刀等證物，一併帶回偵辦，警詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

三重警分局長張國哲表示，毒品戕害國人身體及心理健康至鉅，非法槍械所引生之暴力犯罪問題，嚴重危害人民安全及社會國家治安，警方將持續執行「清源專案2.0及社區警政再出發」，秉持打擊毒品及槍械決心，淨化社會治安，對於可疑犯罪處所加強清查及布建，守護民眾安全。

▲▼ 毒品案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 毒品案 。（圖／記者戴上容翻攝）

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