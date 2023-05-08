前獅子會長吃飛醋竟勒斃枕邊人裝殉情　獲判無期徒刑定讞

▲前獅子會長林易暘勒殺女友，判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾任新北市某獅子會長的男子林易暘，前年10月間懷疑年長7歲的同居女友有新歡，竟拿皮帶將喝醉的女友勒死，並在伴屍1天後自行割腕佯裝殉情。法院審理時，林男稱雙方約定殉情，還約好「去神的國度」，並非單純殺人。一二審均將他判處無期徒刑，全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

本案發生於2021年10月間，林姓男子經營工程公司，並曾經擔任獅子會會長。他與從事直銷的58歲許姓女子交往同居，雙方均為離婚後，各自帶著1個兒子，居住在台北市新生北路租屋處。疫情爆發後，林男公司受到影響而收入大幅減少，因此林男與許女就多次因經濟問題而發生爭執，雙方已經協議分手，林男預計11月就要搬走，結果竟發生命案。

而檢警調查發現，2人不僅因為經濟發生爭執，林男也懷疑許女與人曖昧，更加不滿。案發當晚，許女應酬喝酒到晚間10點多才進門，2人疑似口角後，林男就趁著許女泥醉趴臥在地時，拿出皮帶將許女勒斃。行兇後他企圖脫罪，就到廚房拿出菜刀，在許女手腕上深劃2刀，營造自殺假象；至於林男也在伴屍一整天後，拿刀淺劃自己的手腕，並留紙條給許女的兒子，假裝殉情。

許女兒子返家後趕緊報警，全案因此爆發。但檢警深入調查發現，許女死亡前還託親友尋找學區好的房屋，積極購置新屋，並無尋死意圖。檢方因此認定林男犯案，還故佈疑陣，因此依「家暴殺人罪」嫌提起公訴。一審法院將林男重判無期徒刑。

案件上訴二審後，林男仍否認殺人，辯稱2人關係良好，與許女的兒子也互動良好；是因為許女工作、經濟壓力大、心情低落，多次跟他說「走絕路、見耶穌」。案發當天是許女要求先割她的手腕，但他不想弄得房間都是血，所以才會勒暈許女後割腕。林男強調，已經被許女吵得很煩，所以最後才會想說一起「見耶穌、去神的國度。」二審法院不採信，仍將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。