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放寬日本草莓農藥「台農反彈」！　薛瑞元：未使用可當特色宣傳

▲▼食藥署3/29公布邊境檢驗，又抓到9批日本草莓不合格。（圖／食藥署提供）

▲食藥署3/29公布邊境檢驗，又抓到9批日本草莓不合格。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部食藥署在日本交流協會要求開放農藥「氟尼胺」、「克凡派」後，食藥署著手研議預告開放，國民黨團昨日也召開記者會，有草莓農痛批蔡政府不顧人民健康和農民生計，只為討好日本。衛福部長薛瑞元今（9）日接受媒體聯訪時表示，國內外農民都可提出放寬農藥容許量申請，但當多數台灣草莓都未使用這兩類農藥，也可當作是特色大力宣傳。

食藥署執行日本草莓邊境查驗時，多驗出「克凡派、氟尼胺」兩款台灣禁用農藥，日方今年2月來函申請籲放寬，食藥署日前召開食品安全營養諮議委員會專家會議，署長吳秀梅透露專家已達共識，近期將預告，屆時也會一併公布容許限量。

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國民黨團8日上午召開記者會，邀請苗栗縣大湖鄉農會理事長、總幹事和青農，對蔡政府提出最嚴正的抗議。蔡政府一方面推展無毒栽培、有機栽培，禁用致癌農藥，另一方面為了好日本，放寬含有「氟尼胺」、「克凡派」農藥殘留容許量的日本草莓進口，難道台灣現在還是日本殖民地？蔡政府不顧人民健康和農民生計，只為了討好日本？

總召曾銘宗表示，國民黨團站在捍衛消費者權益，和保護農民權利，堅決反對食藥署開放含有「氟尼胺」、「克凡派」農藥的日本草莓進口。根據現行規定，「氟尼胺」、「克凡派」是不得檢出，而且國內草莓農都禁止使用，但食藥署竟然開放日本含有這兩項農藥的草莓進口，網友在PTT一片撻伐聲，「難道台灣人命不值錢嗎？」

對於國民黨團和草莓農批評農藥殘留雙標，薛瑞元回應，日本草莓放寬目前還在內部評估、審查階段，「不是針對日本草莓，陸續都有農藥許可申請送進來」。依照我國規定，世界各國與國內農民都可對欲使用農藥提出申請，在依照流程經過專家評估是否訂定最低容許量後，就可以依規定放寬。

薛瑞元另提到，國內草莓農也可以提出農藥申請，但需要按程序來，但若多數國內草莓農都未使用這類農藥，也可以是台灣草莓特色，可以大力宣傳，或許消費者會更願意購買。

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