將為日本草莓農藥解套　柯志恩轟食藥署「被施壓還默不吭聲」

▲國民黨智庫執行長柯志恩 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

多次被驗出農藥違規的日本草莓，在好市多、微風超市、唐吉訶德有販賣紀錄，不過日方已向食藥署申請，放寬管制2款農藥殘留量，食藥署也證實最快2周內將預告。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（4）日痛批，日本進口草莓過去幾乎每週都被驗出農藥殘留違規，就因為去年日本交流協會施壓，食藥署就選擇默不吭聲，「甚至即將為此修法放鬆兩款國內草莓禁用的農藥管制，這是什麼邏輯？」

柯志恩表示，大家都說住台灣很幸福，不僅有許多在地美食，現在也有越來越多原本必須出國才買得到的進口食品可供選擇；當然，選擇越多，食安的把關也更為重要，但近日先是驗出好市多賣Ａ肝莓果，後來又有日本進口的農藥草莓，身邊的人都在拼命回想，過去到底有沒有買過或吃過相關的食品。

「怎麼連在知名超市買進口食品都會出事？買比較貴的進口水果也沒有比較安全，那到底還有什麼東西可以安心食用？」柯志恩直言，「食安」是施政的基本功，凡事應以民眾的健康考量為優先，且食安把關一定要用最嚴謹與積極的態度來處理。如果「A肝莓果」在一開始獲得美國通報時，就能當下擴大查驗範圍，並簡化檢驗與通報流程，啟動市場查核機制，是不是可以儘早杜絕或減少民眾感染風險？

此外，柯志恩也提到，日本進口草莓過去幾乎每週都被驗出農藥殘留違規，就因為去年日本交流協會施壓，食藥署就選擇默不吭聲，甚至即將為此修法放鬆兩款國內草莓禁用的農藥管制，這是什麼邏輯？食藥署不是應該為國人健康把關嗎？怎麼反而替違法的日本想方設法來解套？「面對病毒我們都知道要謙虛和謹慎，面對食安我們更不容妥協和交換。倘若執政黨連最基本的食安基本功都做不到，那就換人做做看吧！」