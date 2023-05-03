草莓也出包！好市多：抽驗不合格依主管單位指示辦理

▲好市多。（圖／記者項瀚攝）



記者周姈姈／台北報導

好市多冷凍綜合莓、冷凍藍莓連環爆驗出A肝病毒，而現在草莓也出包，「空運日本草莓」被驗出台灣禁用農藥氟尼胺（Flonicamid），對此，好市多也做出最新回應。

本站報導《好市多又出包！邊境合格草莓「市場驗出違規」 唐吉訶德也上榜》指出，依據食藥署公布資訊，微風超市南京店被查獲違規的為「日本熊本草莓」，驗出農藥亞醌蟎（Acequinocyl）；好市多股份有限公司內湖分公司販售的「空運日本草莓」、唐吉訶德西門分公司（DON DON DONKI）販售的「日本福岡甘王草莓」都驗出氟尼胺（Flonicamid）。

食藥署北區管理中心簡任技正吳宗熹表示，現在食藥署已將後市場不合格紀錄與邊境勾稽，調高抽驗比例，若輸入業者半年內驗出2次違規，會請業者進行源頭管理，若持續不合格，就可暫停受理報驗1個月。近期莓果A肝病毒延燒，食藥署今日暫停好市多報驗莓果類產品1個月，但至今尚無業者因輸入草莓遭限制。

對此，好市多回應，好市多所販售的產品皆依循台灣政府法令規定流程進行，經過合法流程報驗進口，在採購商品時有一定流程控管，以確保販售商品為合法合格。若經主管單位抽驗不合格，好市多會依循主管單位的指示來辦理。