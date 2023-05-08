▲北市個案「弱陽性」！A肝莓風波延燒，好市多3產品累計下架31噸。（圖／翻攝好市多官網）

記者嚴云岑／台北報導

A肝莓果燒進台灣？雙北衛生局近期接獲A肝案例通報，新北個案與家人經檢驗後排除，但台北市個案檢驗確為「弱陽性」待複驗。面對媒體詢問莓果檢驗與下架情形，食藥署經過一天資料準備，終於在晚間完成統計。截至5月7日，好市多股份有限公司科克蘭3項冷凍莓果類產品各分店退貨總計累計3萬1253.37公斤，以冷凍三種綜合莓最多。

食藥署晚間以書面回應，截至5月7日，好市多各分店科克蘭冷凍三種綜合莓累計退貨1萬9390.09 公斤、科克蘭冷凍草莓 427.85公斤、科克蘭冷凍藍莓11,435.43公斤。

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食藥署在回應中另提到，因應國際食品警訊，食藥署已啟動冷凍莓果類產品擴大抽驗計畫，針對冷凍莓果類產品輸入業者進行抽驗，倘檢驗完竣將進行公布。

近期雙北衛生局都接獲疑似A肝案例通報，其中新北市衛生局個案為40多歲女性，本身有B肝病史，曾於3月食用好市多科克蘭綜合莓果，近期曾有肝功能檢驗異常，5月2日自費檢驗A肝抗體陽性，但因其檢驗之單位非疾管署認可A肝檢驗機構，經疾管署認可機構複驗後為A肝IgM陰性，暫排除急性A型肝炎，同住3名家人也排除感染。

台北市衛生局則在5月5日接獲1例急性病毒性A型肝炎通報，疫調發現個案曾於3月底至4月底期間食用於好市多購買的冷凍綜合莓果，目前個案與2名同住家人皆無急性病毒性A型肝炎症狀，因個案初步檢驗結果「陽性訊號微弱」，原檢體已送中央實驗室進行複驗。

雖然新北市A肝危機暫時排除，但疾管署副署長羅一鈞上午受訪時提到，食藥署今（8）日會與新北市衛生局前往個案中調查食餘莓果，並將檢體送驗。但被問及送驗結果何時出爐？食藥署在書面回應中僅表示，今日將會同新北市衛生局到個案家中調查，「後續將結合疫調結果綜合評估。」