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日本草莓農藥將放寬！專家分析氟尼胺、克凡派毒性　籲應先做「一件事」

▲▼食藥署3/29公布邊境檢驗，又抓到9批日本草莓不合格。（圖／食藥署提供）

▲日本草莓農藥將放寬！專家分析氟尼胺、克凡派毒性，籲應先做「一件事」。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

日本草莓屢次在邊境驗出農藥超標，食藥署日前召開專家會議評估放寬兩款禁用農藥，預計2週內預告使用條件。毒物科醫師分析兩款農藥毒性，另建議政府在政策修訂前要先與大眾溝通，不要讓民眾覺得「經常違規就要開放」。

食藥署執行日本草莓邊境查驗時，多驗出「克凡派、氟尼胺」兩款台灣禁用農藥，日方今年2月來函申請籲放寬，食藥署日前召開食品安全營養諮議委員會專家會議，署長吳秀梅透露專家已達共識，「預計2週內預告」，屆時也會ㄧ併公布容許限量。

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林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，氟尼胺（Flonicamid）是一種系統型的殺蟲劑，屬於低毒性，於動物實驗會增加癌症風險，人體沒有致癌證據，其ADI 為0.07 mg/kg，代表體重60公斤的成人，每日吃4.2毫克的氟尼胺達到容許量的上限。

克凡派（Chlorfenapyr）則屬接觸型殺蟲劑，屬於中等毒性，於動物實驗發現會增加癌症風險，人體沒有致癌證據，其ADI 為0.03 mg/kg，表示體重60公斤的成人，每日吃1.8毫克的克帆派達到容許量的上限。

▲▼食藥署3/29公布邊境檢驗，又抓到9批日本草莓不合格。（圖／食藥署提供）

▲食藥署3/29公布邊境檢驗，又抓到9批日本草莓不合格。（圖／資料照／食藥署提供）

顏宗海提到，臨床上偶爾有遇到克凡派中毒案例，但都是蓄意飲用或誤喝，國際期刊也曾刊載中毒案例，症狀包括高燒、神經毒性、呼吸衰竭、休克，甚至有死亡風險。但他也強調，「蓄意中毒的攝取量遠超過農產品農藥殘留量。」

台北榮總毒物中心主任楊振昌補充，克凡派需要喝到數十c.c.才會造成發燒、冒汗、昏迷等嚴重症狀，但若只有表皮殘留，只要洗淨應該就不會中毒。

不過，楊振昌提到，政府此次貿然放寬日本草莓農藥殘留標準，其實有再討論的空間，雖然一切事照流程進行，但事前溝通應該做得更好，才不會引發民眾恐慌，甚至讓民眾覺得「經常違規就要開放」。

顏宗海也表示，一個好的食品安全政策訂立有3大要素須列入考量，包括風險評估、風險溝通和風險管理。建議政府風險評估程序完成後，政策修訂前應與社會大眾進行溝通，日後就算新的農藥殘留量規範通過，政府也要持續的進行風險管理，這樣才能把關民眾的食品安全。

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