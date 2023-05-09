德國財長訪北京臨時被取消　疑因同黨部長訪台

▲德國財政部長林德納。（圖／翻攝自Facebook／Christian Lindner）

文／中央社記者林育立柏林8日專電

德國財政部長林德納原本規劃本週出訪北京，行程臨時遭中方取消，外界推測與同屬自由民主黨的教育部長訪台有關。

德國財政部發言人今天證實，財政部長林德納（Christian Lindner）原訂10日訪問北京，會晤中國財政部長劉昆等人，因中方上週末通知「行程排不開」而取消。

這是林德納首次以財政部長身分出訪北京，籌備已久的行程突然遭中方取消，引起德國政壇熱議，一般推測與他所屬的自由民主黨（FDP）長年支持台灣和教育部長之前訪台有關。

過去半年來，訪台的德國議員和官員絡繹不絕，其中不少人是自民黨籍，例如2月的國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）和3月的教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger），親自由民主黨智庫弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）則是第一個在台灣成立據點的德國政黨基金會。

史塔克－瓦特辛格是26年來首位訪台的德國部長級官員，當時中國外交部發言人汪文斌曾批評她訪台的「惡劣行徑」，向德國提出抗議。

自民黨負責外交的議員穆勒-羅森崔特（Frank Müller-Rosentritt）認為，林德納的北京行被取消與史塔克－瓦特辛格訪台有關，他批評中方突然延後行程是「對德國財政部長和自民黨無禮的冒犯」。

這不是林德納訪問北京的行程第一次被取消。2019年香港「反送中」運動高峰時，林德納曾以自民黨主席身分在香港會晤民主派人士，隨後他在北京也被取消多個行程。