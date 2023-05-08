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馬來西亞前首相警示：美國不應在台灣問題上挑釁中國

▲▼馬來西亞前首相馬哈迪。（圖／路透）

▲馬來西亞前首相馬哈迪。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

97歲馬來西亞前總理馬哈迪日前接受陸官媒《環球時報》視訊專訪，特別談到談海問題。他認為美國不應在台灣問題上挑釁中國，美國把精力和資源用在對抗與備戰上對美中兩國和世界都沒有好處，並且稱讚中國在烏克蘭危機上的立場，已成功地扮演著「和平締造者」的角色。

·報導指出，針對未來十年內中美關係走向，兩國有多大可能發生直接衝突？馬哈迪直言，「我認為美國在尋求挑釁。去年美國眾議院議長（裴洛西）訪台就是一種挑釁，同時加劇了兩岸關係的緊張。在緊張的局勢下，總是會有對戰爭的準備。

他進一步說，北京將提升自己的軍事能力，台灣方面也在做同樣的事情，從美國購買武器。「這意味著美國是台海緊張局勢的獲益者。沒有台海的緊張局勢，美國就沒辦法賣給台灣當局武器。」

馬哈迪說，「我希望美國人和中國人都能認識到，對抗和戰爭對兩國都沒有好處，我們應該學會共存。世界正變得越來越小，我們彼此都是鄰居。如果關係緊張，我們就無法把精力真正花在促進國家發展和更富裕上。把資源花費在對抗和備戰上，這對任何人都沒有好處。」

▲▼俄軍飛彈攻擊第烏克蘭聶伯羅州（Dnipropetrovsk）巴甫洛格勒（Pavlograd）地區。（圖／路透）

▲俄烏衝突影響世界秩序。（圖／路透）

談及烏克蘭危機對世界秩序的衝擊影響馬哈迪說，「中國在這場危機中扮演的是一個不同尋常的新角色，那就是和平締造者。」中國正試圖推動烏克蘭和俄羅斯通過和談來解決雙方之間的問題。這是一個很好的角色。

馬哈迪表示，「作為和平的締造者，中國在這方面一直很成功。如伊朗和沙特長期不和，但在中國的努力下，他們正在停止對抗。這是中國的巨大成功，中國應當繼續發揮這樣的作用。中國是一個在世界上推動和平、貿易與共同繁榮的國家。」

他也指出，美國和北約不想看到中國扮演這個角色，但事實是戰爭無法解決任何問題，戰鬥和殺戮如果繼續，俄羅斯和烏克蘭都不會取得真正意義上的勝利。

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