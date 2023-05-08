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大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：日本「台海問題」更具危機感　暗中發揮力量不亞於美國

▲▼中日關係,日中關係,日本國旗,中國國旗,五星旗。（圖／路透）

▲中日關係複雜。（圖／路透）

記者蔡儀潔／北京報導

美中台危險三角關係牽動國際局勢，日本又是扮演何種角色？大陸涉台學者向《東森新媒體ETtoday》指出，美國存在從烏俄衝突中「騰出手」挑起台海戰爭的可能，而日本更有危機感，暗中發揮的力量絲毫不亞於美國。

美國政府近日傳出將比照烏克蘭模式，提供台灣5億美元的武器援助。中國人民大學國際關係學院教授李慶四認為，美國在俄烏衝突中一方面消耗俄羅斯，一方面扶植自身勢力，實現以色列2.0版；在美國視角，烏克蘭戰爭是打給中國看的，意圖將台灣仿照烏克蘭模式消耗中國。

外界有聲音認為，美國無法同時應對烏俄和台灣兩場戰爭。對此，李慶四指出，這取決於俄烏衝突的緊張程度，戰場情況瞬息萬變，美國期待把控俄烏局面，「騰出手」與中國較量，亦可能隨時放棄烏克蘭全面投入台海戰爭，大陸方面決策者一定將此納入考慮並做出部署。

行政院長陳建仁6日則回應軍售消息稱，要備戰才能止戰、要能戰才能避戰，「加強我們的戰力，維持國家的自衛能力，是相當地重要」；對於相關的建軍問題，相信國防部會在適當的時間，來對外做更完整的說明。

▲外媒分析指出，日韓允諾加強合作有助應對北韓威脅與中國競爭尹錫悅夫婦7日招待岸田文雄夫婦前往總統官邸進行晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒認為，日韓允諾加強合作有助應對北韓威脅與中國競爭。圖為尹錫悅夫婦招待岸田文雄夫婦晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

至於日本在美中台危險三角中扮演什麼樣的角色？外媒報導，日本政府預計從2023年度起，5年之間的國防經費增為原本的1.5倍，達43兆日圓（約新台幣10兆元）。

另外，共同社於今年3月至4月針對全國18歲以上3000人進行郵寄問卷調查。結果顯示，民眾被問到中國武力犯台造成「有事」（有緊急狀況）的可能性時，回答「很擔心」及「某種程度擔憂」者總計佔89%。

對此，李慶四認為，在某種角度上，日本較於美國更有危機感，因為美國有足夠迴旋空間，中國國家主席習近平亦曾提出「共享太平洋」，中美若達成共識有犧牲台灣的選擇。

「反之，日本的地理位置令其自認存在威脅」，李慶四表示，日本作為東亞強國既有野心，而且希望利用中美衝突「混水摸魚」，加上他們在台灣根基深厚且掩藏很深，因此暗中發揮的力量絲毫不亞於美國，「美國是越來越高調，日本則是暗中做工作。」

▲▼工總,宋濤。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲今年以來大陸方面積極推動兩岸交流，國台辦主任宋濤4月在釣魚台國賓館接見台灣工總一行人。（圖／記者蔡儀潔攝）

儘管兩岸今年以來民間交流逐漸熱絡，但複雜的地緣政治令台灣局勢依然緊張。據BBC早前報導，美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）主持的兵棋推演報告稱，北京若在2026年對台發動戰爭，在美日均介入協助台灣的情況下，解放軍約3週時間會戰敗，台灣將「慘勝」，經濟重創民生崩潰。

CSIS與2月發布的報告則指出，「烏克蘭模式」無法在台灣複製，因為中國大陸可以將台灣孤立數週甚至數月；美國在烏俄衝突中更重要的是，藉著戰爭汲取經驗，以應對未來可能發生的美中衝突。

李慶四指出，大陸立場是絕不會將槍口對準台灣老百姓，但一旦「台獨」份子挑起戰端，子彈不長眼，亦存在第三勢力從中作梗的可能，沙特阿拉伯和伊朗便是血淋淋的例子，因此台灣民眾要清醒意識到危機和嚴重性。

上海東亞研究所助理所長包承柯表示，兩岸局勢「非常複雜」，目前朝兩個層面發展，分別為民間交流熱絡和對抗台獨分裂勢力，預計未來大陸方面會加深民眾常來常往，同時更加堅定反對台獨勢力和外部干涉。

總統蔡英文1月11日曾指出，台灣位於民主防線最前緣，唯有強化自我防衛能力以及經濟、社會的韌性，才能維護民主自由。

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