老婆失業…勾男同事深情擁吻1分鐘！銀行副總裁見「30親密片」綠炸

▲銀行副總裁被妻子戴綠帽，心碎告上法院。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名銀行副總裁發現妻子舉止有異常，調查後驚知妻子竟趁失業時搞外遇，還與小王十指緊扣逛街、到婚紗基地拍照、同遊陽明山，他心碎提出30段影片告上法院，日前判決出爐！

擔任銀行副總裁的人夫主張，妻子於2021年底開始有許多異常舉止，經訪查過後發現，妻子竟與另名男姓友人多次結伴同遊，除了有許多親暱肢體接觸外，兩人更幾度相約摩鐵幽會數小時之久。

他更提出30段影片佐證，內容包括小王在住家附近等候、接送妻子，妻子與小王在陽明山某餐廳十指緊扣，2人在婚紗基地、海芋園親密自拍、餐廳座位上擁吻1分多鐘、信義區牽手逛街、數度進入摩鐵的畫面。

人夫心碎表示，在其他公司擔任資深經理的妻子遭資遣過後，他一肩扛下家庭經濟重擔，希望妻子能無後顧之憂的發展新事業，沒想到妻子竟趁著失業待業在家的時候搞外遇，讓他大受打擊，決定向妻子與小王提告求償200萬元精神撫慰金。

▲人妻與小王光明正大在餐廳親密擁吻1分鐘（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

人妻辯稱，與小王的互動僅止於同事及業務合作關係而已，當初公司受新冠疫情影響，她在毫無預警的情況下遭資遣，心情非常沮喪，又因夫妻間的感情早就因為溝通不良消磨殆盡，實際上已經貌合神離，且她遭資遣過後，丈夫對她始終冷漠以對，她是為了尋求就業資訊應邀出席公司遭資遣員工聚會，才會開始跟小王聯繫。

人妻坦承，與小王彼此間有相似的職場遭遇，才會在相互慰問過程中產生移情作用，進而對小王產生異樣情愫，2度相約出遊散心，並出現親密肢體接觸，但她隨後就跟小王結束這段超友誼感情，並向丈夫數次認錯道歉，否認與小王發生性行為。

小王亦否認與人妻進入摩鐵發生性行為，表示當初的行為是一時衝動，他深感後悔與抱歉，表示受新冠疫情影響，消費市場景氣下滑，人力需求不如以往，自己已經失業13個月了，人夫的求償金額過高，請法院酌定合理的賠償金額。

台北地方法院審理後，認為雖然小王的車有出入摩鐵，但因無法證明駕駛跟乘客的身分，不採信人夫稱2人有進入摩鐵發生性行為的說法，最後判人妻與小王應連帶賠償人夫15萬元，全案仍可上訴。