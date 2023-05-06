商二代喊「屁股留給我」小三讚：你真大支　4寶妻偷拍訊息反挨告

▲小美發現老公手機中有與女子曖昧煽情的對話，默默蒐證後提離婚訴訟，老公反過來告她偷看手機涉妨害秘密。（示意圖／AI繪圖／Moonshot）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名4寶人妻偶然發現老公手機中，有與小三互撩對話「妳的屁股留給我」、「可以吃了妳嗎」、「你是真大支」，人妻翻拍下22張照片蒐證，老公直到收到家事法院離婚訴訟狀，才知自己手機被妻子偷看翻拍，他辯稱訊息都只是陪客戶應酬、與酒店妹亂聊的客套話，反過頭提告妻子涉及妨害秘密，但法院認為身為配偶、以最輕微的方式存證符合比例原則，判人妻無罪。

根據判決，人妻小美（化名）與老公婚後生下4名子女，小美偶然看到老公的手機放在廁所內，且跳出一名女子的曖昧訊息，她拿起來查看，發現不堪入目的對話，「再一起打球一起啪啪」、「妳的屁股才留給我，不能跟別人亂來，只有我才可以」、「那結束可以順便吃了妳嗎？」、「讚，下次跳給我看，挑逗我」、「有機會一起睡覺」，對方挑逗回應「是我吃你」、給予熱情讚賞「你是真大支」，小美崩潰心死，但選擇冷靜將這些證據翻拍下來，暗自蒐證3年後，正式提出離婚訴訟。

老公接獲法院資料，才知道手機訊息遭妻子偷看，他認為此舉已侵害他的隱私，也對妻子提告妨害秘密罪，主張他並沒有對不起妻子，光靠這些畫面也無法證明他偷吃事實，因此不能將這些當作證據，偷拍的手段本身即屬於違法行為。

老公強調，他是為了家族的企業，有時候與日本客戶做生意，爸爸跟叔叔需要去酒店應酬，他不得不出現，才與酒店小姐客套閒聊，對話內容並不重要，否認有出軌一事。

法官審酌，小美結婚前在日本留學，畢業後在26歲就與老公結婚，並全心在家養育4名子女，擔任經濟支柱的老公又在外工作、數度早出晚歸，還與異性糾纏不清，影響小美的不安與信任感，小美對婚姻忠誠問題較為敏感、老公又僅以三言兩語敷衍帶過，小美以最小侵害的手段保障自己權益，並僅用於離婚訴訟，侵害程度相比之下並無過當，判老公敗訴，小美無罪。全案可上訴。