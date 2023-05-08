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會員資料外洩「遭解除分期詐騙」　律師也上當求償只能拿回一成

▲詐騙集團常以近期消費紀錄當幌子，騙人操作ATM解除分期付款設定，實際上將餘額詐領一空。（示意圖／記者李毓康攝）

▲詐騙集團常以近期消費紀錄當幌子，騙人操作ATM解除分期付款設定，實際上將餘額詐領一空。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

根據165反詐騙諮詢專線統計，從銀行下班後到晚上8點左右，是諮詢來電最大量的時段，詐團假冒客服人員，以設定錯誤甚至是資料系統遭駭客入侵，打電話要消費者「解除分期付款設定」的案件最多。台灣詐騙調查報告書第五周談「解除分期付款詐騙」，辦理類似案件的檢警人員指出，這類詐騙手法，通常與品牌官網或網購商場資料外洩息息相關，若受騙除了要趕緊凍結對方帳號拿回錢財外，也可嘗試向商場業者以個資保護不周等理由求償。

辦案人員解釋，分期付款詐騙都會先由態度和藹的假客服向消費者說明情形，由於能同時提供消費者過去刷卡或訂購貨品資料，取信消費者後，再由假銀行人員或工程人員以協助消費者取消分期付款設定，第一步通常要消費者確認帳戶餘額，然後告訴消費者可以安心，看起來和終端機系統資料無誤，暫時沒有扣款疑慮。

但其實詐騙集團是趁機了解被害人可供詐騙的餘額，接著就會以「內碼」、「設定碼」、「解除碼」等話術要求被害人照指示操作ATM，實際上被害人輸入的分別是「銀行代碼」、「人頭帳戶碼」、「轉匯金額」，這期間如果被害人表現遲疑，或者操作錯誤，導致轉匯失敗，詐騙集團會語帶威脅地表示，他們辛苦加班幫忙解決問題，不要浪費時間。

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲詐騙集團在誘導被害人轉帳的同時，也會關注人頭帳戶是否有入帳紀錄。（示意圖／Unsplash）

被害人就在詐騙集團頻頻換人通話，以及恩威並施的語氣中無暇思考，等回過神來，已把帳戶內的餘額都轉出去，此時只能趕緊報警，先凍結剛剛轉入的銀行帳號，避免自己的錢被詐騙集團拿走，或者向當初購物平台、商家賣場求償，以個資遭外洩導致受騙等理由，向應保障消費者個資安全的業者提告。

不過提告結果也不見得真能拿回損失，像是1名女律師在2022年3月20日，以會員身分到知名運動用品賣場迪卡儂網站購買長袖水母衣及緊身褲，5月間就接到自稱迪卡儂客服人員的電話，親切地解釋因為公司遭駭客入侵，導致律師的會員被升級，可能需要取消以免有分期付款的問題，因為對方提供了詳細的商品訂單資料，女律師信以為真，循指示到ATM進行「系統操作」，沒想到卻因此匯款6次，共損失57萬餘元。

▲▼低頭族，手機，通勤。（圖／pixabay）

▲詐騙集團常以多人換線、恩威並施的方式，迫使被害人在無瑕思考的情況下受騙轉帳。（示意圖／pixabay）

女律師不服氣，認為這是迪卡儂管理會員資料不確實導致外洩，向迪卡儂求償損失以及精神撫慰金共59萬元，法院審理後也罕見認為，刑事局的確曾把迪卡儂列為「解除分期付款詐騙」高風險賣場，迪卡儂要為消費者受騙負全責，但考量被害人身為律師，也曾承辦詐騙案件，應有相當警覺性才對，所以減責只判迪卡儂賠償5萬9千餘元，案件上訴二審中。

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