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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院初審增設「國際事務處」　游錫堃：把握千載難逢國際聲勢

▲▼專訪立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃積極推動國會外交。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院司法及法制委員會8日初審《立法院組織法》修正草案，將增設國際事務處。立法院長游錫堃表示，期盼立法院能在下會期正式成立國際事務處，由專責機構負責國會外交事務，累積立委們跟各國國會的交流成果，「台灣要把握現在的千載難逢的國際聲勢，立法院也會持續努力適時主動出擊」。

立法院秘書長林志嘉今天應詢時表示，國際事務處成立後將設4個科，增加員額20人，盼本會期三讀修正案，再動用第二預備金，於下會期成立國際處，未來除有專職人員、專責機構，也可累積每一屆國會外交資料。

對此，游錫堃晚間透過臉書說，成立國際事務處只剩最後一哩路，感謝朝野立委支持《立法院組織法》修正草案，期盼院會順利三讀後，能在下會期成立國際事務處。

游錫堃說明，成立國際處後有專責機構與人才負責國會外交事務，累積立委們跟各國國會的交流成果，許多民主國家像是日、韓、法、德、捷克的國會都設有國際處協助國會議員，這對於我國民主發展相當重要，此外，立法院也常常舉辦國際論壇跟會議，例如2021年開放國會論壇、台美日國會議員戰略論壇等，今年下半年跟明年初立法院也會陸續參與「2023台灣國際宗教自由峰會（TIRF）」以及「2024國會情報安全論壇」等國際論壇的籌辦，邀請各國國會議員來台交流，多位致力於國會外交的委員也都很了解國際處的需求性跟必要性。

游錫堃指出，近期國際情勢上，G7外長會議聲明會確認台灣海峽和平與穩定，日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、美國總統拜登也都在互訪會面時提到台灣議題，更說台灣議題是「國際性」的問題，美、日、韓、歐洲等國會議員們也都接棒來台以行動支持並捍衛民主，印太小北約漸漸成形，台灣要把握現在的千載難逢的國際聲勢，立法院也會持續努力適時主動出擊，讓全球更多朋友們知道台灣的民主故事，協助凝聚國際挺台力量。

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