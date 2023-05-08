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送到媽媽心坎裡！網購公開熱門送禮TOP3　母親節當天再送麥當勞美食

momo公開2023母親節送禮TOP3（圖／momo提供）

▲momo同時分享2023母親節送禮TOP3。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節前夕，網購業者從近期檔期買氣進一步觀察，相繼公開送禮及熱搜排行榜TOP3，提供給消費者作為挑選寵媽禮的指南，送禮送到媽媽心坎裡之外， 5/14母親節當天還有回饋加碼以及限定送麥當勞美食，不只可以搶便宜划算入手優惠商品，還能再賺到好康。

自母親節活動檔期開跑以來，東森購物網指出在全站活動與各大知名品牌滿額送好禮帶動下，整體買氣成長了150%之多，其中，日安玩美、日本MIDORI美多莉高風速溫控負離子吹風機、DeMon面膜是3大熱銷商品。母親節進入倒數，把握優惠買起來，東森購物網祭出全站限定商品最低3折起之外，同時還有消費滿額抽獎及超取活動等多重好康，母親節當天下訂還有機會加碼回饋10%，最高可獲得1萬樂透金。母親節前每逢周末還可參加「搶紅包」遊戲，每場3小時，單日共5場，每場超過8000個獎項，100%中獎率。

東森購物網「我的超人媽咪」（圖／東森購物網提供）

▲母親節送禮，東森購物網「Shopping！我的超人媽咪！」推出購物清單。（圖／東森購物提供）

momo購物網分享「2023母親節送禮TOP3」，因為愛美是天性，除了挑選美妝保養品送禮，很多消費者會趁著母親節活動優惠幫媽媽升級3C家電，另外，休閒旅遊也很熱銷，主要聚焦旅行餐飲票券、按摩椅。5/10起全站百大品牌下殺3折起，加碼天天滿千送百，不限金額下單抽歌詩達郵輪雙人遊，5/14還有一日限定滿額送麥當勞麥香魚。

美妝保養品可說是每年母親節禮物的不敗選項，最適合送給追求凍齡的愛美媽媽，而從檔期開始到現在，Yahoo奇摩超級商城觀察站上專櫃美妝業績月成長達近20倍，除了明星夯品雅詩蘭黛小棕瓶、資生堂百優精純乳霜及蘭蔻小黑瓶持續霸佔熱銷前三，A醇、角鯊烯、玻尿酸等抗老保濕成分商品也成為市場新寵；同時，為了孝敬平日辛勞的媽媽，保健食品也是送禮熱門選擇，整體業績成長逾9倍，強調養顏美容、抗疲勞增強體力與骨骼保健等都是挑選關鍵，尤其以滴雞精、熬雞精類最受歡迎。

想要送禮展現孝心，但該送什麼才好？PChome 24h購物也公開了一份「母親節熱搜排行榜TOP3」，依序為3C數位、家電、生活時尚，其中發現近期出國旅遊需求爆棚，近一週生活時尚類的「登機箱」搜尋量較去年同期成長超過8倍，顯示消費者除了重視居家生活品質，今年也因為社交生活回歸、國外旅遊復甦，趨勢明顯轉變。

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