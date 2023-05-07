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超A女神泡泡兒母親節開賣東森嚴選商品　3小時創500萬佳績

▲▼超A女神泡泡兒母親節開賣東森嚴選商品　3小時創500萬佳績。（圖／東森購物提供）
▲直播小天后泡泡兒與東森購物合作，5/6(六)首度開賣東森嚴選「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，短短3小時銷售突破400組、超過100萬，同時開賣的東森嚴選商品，總金額更突破500萬，創下佳績。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

直播小天后「超A女神泡泡兒」母親節前夕與東森購物合作，5/6(六)在「超A女神x泡泡兒新直播臨時粉絲團」直播開賣，東森嚴選來自德國的「BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，短短3小時就創下銷售突破400組、100萬的佳績，同時銷售東森嚴選美妝保養品，在時尚女神泡泡兒的超高人氣與聚粉力，以及東森嚴選商品的品質保證下，創下總金額超過500萬的黃金紀錄！

▲▼超A女神泡泡兒母親節開賣東森嚴選商品　3小時創500萬佳績。（圖／東森購物提供）

▲超Ａ女神泡泡兒(右)和東森直播主沛沛雙美攜手直播開賣東森嚴選「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」。

擁有高人氣與高顏值的直播小天后「超A女神泡泡兒」選擇與東森購物合作，強調「東森嚴選品質，我替粉絲嚴選東森」，這次母親節替粉絲們嚴選來自德國的「BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，不僅品質超越他牌，重要的是價格只要1/4，而且還可以試用，不滿意可以全額退加上保固兩年，除了東森嚴選，沒有其他可比，特別適合致贈給媽媽做為貼心高質感的母親節禮物。

▲▼超A女神泡泡兒母親節開賣東森嚴選商品　3小時創500萬佳績。（圖／東森購物提供）

▲▼「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」標配搭配平順氣流吹整，呈現輕柔自然髮型，選配捲髮烘罩，加強長髮叉深入髮絲，加強俏麗捲度。

▲▼超A女神泡泡兒母親節開賣東森嚴選商品　3小時創500萬佳績。（圖／東森購物提供）

▲「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」通過SGS，BSMI商品安全檢驗雙重認證。現發行時尚灰與皇家藍兩色。

「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，全球首創 6段溫控X5 段風速高風速溫控負離子吹風機，擁有全新精巧強勁數位馬達，每分鐘高達110,000rpm轉速，利用激增壓，生成超高速噴射氣流，可快速達成乾髮整髮功能。 2億負離子呵護秀髮光亮不毛躁，不僅減少靜電、撫平毛躁、保濕鎖水，讓秀髮維持整天的亮麗柔順。高科技NTC智慧溫控，每秒100次偵測溫度防止過熱，維持髮絲水潤光澤，LED按鍵自動功能，可自動記憶前次使用的溫度和風速。時尚中空絕美造型，僅595g的超輕量手感，輕巧方便好攜帶。「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」通過SGS，BSMI商品安全檢驗雙重認證。現發行時尚灰與皇家藍兩色。「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」標配搭配平順氣流吹整，呈現輕柔自然髮型，選配捲髮烘罩，加強長髮叉深入髮絲，加強俏麗捲度。選配附磁吸收納架，穩固吸附，整齊收納。輕巧收納袋，防潑水材質，外出旅行也輕巧方便。

▲▼超A女神泡泡兒母親節開賣東森嚴選商品　3小時創500萬佳績。（圖／東森購物提供）

▲▼超A女神X泡泡兒，母親節替粉絲精選東森ecKare森美妍的「白茶賦活保濕系列」、以及「ecL美妝品」，特別適合送禮給愛美的媽咪。

▲▼超A女神泡泡兒母親節開賣東森嚴選商品　3小時創500萬佳績。（圖／東森購物提供）

除了超級爆品「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，身為美妝時尚達人的泡泡兒也精選了東森ecKare森美妍的「白茶賦活保濕系列」，全系列設計以Tiffany藍綠色做浪漫漸層包裝，讓肌膚體驗24小時超有感保濕！白茶的保護力是維生素Ｃ的３倍、維生素Ｅ的4.5倍，「白茶賦活保濕系列」除了白茶成分，也添加了神經醯胺、H.A.玻尿酸精華等超強保濕成分，全套保養還內含萃取自納豆菌發酵的γ-PGA，質地較濃稠卻又非常好吸收，γ-PGA能形成肌膚上的隱形面膜，防止水分流失，啟動肌膚自我補水能力，強化天然保濕屏障，讓水潤直達肌底，幫肌膚注入24小時不間斷的保濕能量，給你如影隨形的水潤美肌。【白牡丹保濕日晚霜超值組】，內含1罐「白牡丹賦活保濕日霜」與1罐「白牡丹賦活保濕日霜」。【超級導客組--保濕洗卸超值雙星】，內含「85%胺基酸保濕潔面霜」與「瞬效保濕精油卸妝膏」。

泡泡兒更幫粉絲精選了東森ecKare旗下的「ecL美妝系列」，ecL是東森ecKare旗下品牌，ecL是ec Lab的縮寫。Lab指的是研發實驗室，忠於實驗室應有的精神，無休止的突破與創新。產品設計上，ecL與旅日IG網紅插畫家Eszter Chen合作，推出限量聯名彩妝，有著可愛的樹獺、小鹿與花豹要每件彩妝品從化妝包裡拿出來都是值得炫耀的瞬間。泡泡兒更大推【ecL氣墊粉餅兩件組】(淺膚色、自然色)、【ecL cc霜三件超值組】、【ecL顯色唇膏三件組】。母親節送給愛美愛漂亮的媽咪，替媽咪精挑細選美妝保養品，慰勞辛苦整年的媽咪，最能讓媽咪開心。

★東森直播讚粉專：
https://www.facebook.com/ehslivestreaming
★「超A女神x泡泡兒新直播臨時粉絲團」：
https://www.facebook.com/newsuperagoddess

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