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「逗陣繞法院」　花蓮地院邀原民部落參訪

▲花蓮地方法院舉辦原民參訪法院活動 。（圖／花蓮地方法院提供）

▲花蓮地方法院舉辦原民參訪法院活動 。（圖／花蓮地方法院提供）

記者陳崑福／花蓮報導

國民法官制度已自今年1月1日起開始上路，年滿23歲的國民皆有機會經抽選擔任國民法官，為促使民眾對於「國民法官法」及「廉能司法」的瞭解，花蓮地院於5月5日上午辦理「逗陣繞法院」活動，邀請原民部落萬榮鄉萬榮村民到院參訪。

▲花蓮地方法院舉辦原民參訪法院活動 。（圖／花蓮地方法院提供）

▲許仕楓院長主持交流座談。

▲花蓮地方法院舉辦原民參訪法院活動 。（圖／花蓮地方法院提供）

活動除由訴訟輔導科介紹法院各項禮民便民措施外，也讓民眾試穿法袍，體驗當法官的滋味，政風室也安排防治破壞司法信譽、企業誠信及反賄選宣導暨有獎徵答，避免民眾對司法人員廉潔操守產生質疑或誤解，並瞭解企業誠信、選舉廉潔的重要性。

活動當日，由粘柏富粘審判長解說國民法官法相關規定內容，並深入淺出講解，讓參訪民眾對於國民法官新制的關注，現場踴躍提問交流，相當熱絡，加深民眾對於國民法官制度的瞭解。

最後由許仕楓院長主持交流座談；許院長表示，歡迎原民部落萬榮鄉萬榮村民到院參訪，希望透過參訪介紹，讓民眾瞭解司法程序、司法廉潔、國民法官制度以及法院所推動的各項業務及禮民便民措施，體驗到「親民」、「開放」的花蓮地院，了解法院不像以往一樣是神祕、嚴肅、冷冰冰的。

參訪民眾表示，經由這次參訪，知悉法院各項業務暨禮民便民措施，並藉由直接與法院人員交流互動，以及專業的審判長詳細解說國民法官制度，了解當前重大司法政策，肯定該參訪有效架構起司法與人民之間的對話機制，有助於提升司法信譽、增進司法信賴。

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