北港溪高灘地環境整理　五河局將打造溪畔草原親水環境

▲北港溪高灘地高莖雜木剷除及環境整理，範圍自北港鐵橋周遭至下游媽祖大橋等，長度約3公里、面積約7公頃，主要為剷除遍布於高灘地及堤外坡上的外來種銀合歡及雜木。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮北港溪觀光大橋河畔串聯文化宗教、人文等水漾環境，搭配牛墟市集特色，每年觀光人潮絡繹不絕，上游更有北港溪魅力河段環境營造工程打造出民眾觀光休憩及運動的熱點，惟近期河床高灘地外來種銀合歡及雜木遍佈，不但阻礙通水更影響民眾於堤岸運動時的美好視野。

第五河川局說明，已辦理「北港溪高灘地高莖雜木剷除及環境整理」，範圍自北港鐵橋周遭至下游媽祖大橋等，長度約3公里、面積約7公頃，主要為剷除遍布於高灘地及堤外坡上的外來種銀合歡及雜木，並已於近期前完成剷除作業，下一階段規劃於觀光大橋周遭等局部區域試辦噴草籽綠美化養護，除了加大整體通洪斷面暢通水流外，更能增加民眾休憩區域，兼顧休閒功能及防洪本質。

第五河川局表示，除了既有環境營造及水岸景觀設施外，也希望藉由此次工作，間接打造出北港溪畔第二個親水環境，另透過修剪堤坡銀合歡，打開堤頂視野遠眺河畔風采，未來第五河川局將會持續辦理環境維護，讓水岸河畔風華可以更完美的呈現。

▲第五河川局希望藉由此次工作，間接打造出北港溪畔第二個親水環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）