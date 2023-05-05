熱銷10年限6萬顆！西螺農會秒殺款「黃金米粽」　這天準時開賣

記者蔡佩旻、郭玗潔／雲林報導

雲林西螺鎮農會每年端午節都會推出的「黃金米粽」，至今已熱賣第10年，過去3年都在開賣當天就秒殺完售。今年「黃金米粽」限量6萬顆，將於5月9日上午8時準時在網路、電話同步開放販售，想預購的民眾手腳要快。



▲雲林西螺鎮農會每年秒殺的限量「黃金米粽」，將於5月9日上午8時準時開賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

西螺鎮農會表示，西螺鎮位於濁水溪流域旁，是聞名全國「濁水米」產地，西螺地區無工業污染，因此孕育可安心食用的稻米、蔬菜等農產品。而他們也生產新型態米製加工產品，像是「西螺清健頂級醬油」最值得品嘗，除了精選優良黑豆為原料，加上日曝120天純傳統精釀，並配合濁水溪的地下甘泉，採祖傳西螺醬油「甕」釀技術，輔以現代化機械自動生產設備製造而成，不含防腐劑，滋味芬芳、滴滴甘醇。

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西螺鎮農會指出，「黃金米粽」結合好米和清健醬油，採用黃金米、蝦米、虎尾花生、香菇、紅蔥頭及國產梅花肉，雖然很陽春，但是很養生也不脹氣，再附贈清健頂級的清蔭油，真是美味、健康兼具。今年粽子只限量6萬顆，每10顆一串、每串350元，將於5月9日上午8時準時在網路、電話同步開放販售，錯過只能再等1年。