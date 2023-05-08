雲林大雨沖壞魚塭土堤　養殖業者無奈：基礎建設沒好好修繕

▲雲林縣台西養殖區魚塭土堤因大雨潰堤，縣府水利處今日完成搶修工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西養殖區魚塭土堤因大雨潰堤，縣府水利處今（8）日完成搶修工程，當地養殖業者無奈指出，該養殖區內排給水路、道路等基礎建設已數十年未好好修繕，不是淹水就是土堤崩塌，希望政府能夠全區治理，保障他們生命財產安全。

許姓養殖業者指出，昨（7）日一場大雨及漲退潮潮水衝擊，導致他的魚塭土堤崩塌10多公尺，養殖虱目魚與蝦子流失，他更擔心魚塭水質改變導致文蛤病變，而雖然只是他的魚塭土堤崩塌，但鄰近10多公魚塭也會受到影響，災損可能擴大。

▲雲林縣長張麗善今天視察魚塭土堤搶修。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林姓養殖業者也表示，當地基礎建設3、40年未修，排水路、道路相當脆弱，常常破損或崩塌，不僅危害他們生命財產安全，也讓原本愈來愈難養的養殖產業雪上加霜，政府必須拿出辦法修繕。

縣長張麗善今天視察魚塭土堤搶修並表示，縣府水利處接獲土堤崩塌災情，立即調派人員與機具進駐搶修，先完成崩塌缺口上下游圍堰阻水工作，今天便道填建供大型機具進入，已完成崩塌缺口修補工作，她呼籲中央正視這個問題，協助地方加速全區治理，解決當地淹水、運輸交通困難等民瘼。

雲林縣政府水利處長許宏博指出，該養殖區自編定為工業區後，權責單位一直沒有定論，目前中央已納入「漁電共生」計劃，希望能出現轉機，讓相關治理計畫能獲得中央協助，讓漁民生命財產更有保障。

▲當地養殖業者無奈指出，該養殖區內排給水路、道路等基礎建設已數十年未好好修繕，希望政府能夠全區治理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）