掰咖賊狂偷200斤蒜頭！腳打石膏也要翻牆狂搬　拄助行器現場模擬

記者蔡佩旻、蔡怡萍／雲林報導

雲林虎尾一處蒜頭倉庫日前遭竊賊光顧，偷走約200斤的蒜頭，專案小組調閱監視器，發現竊賊的腿大面積打著石膏、走路一跛一跛，不顧腳傷也要忍著疼痛破壞鐵窗、爬進倉庫內搬運蒜頭，警方循線帶回23歲蔡姓竊賊，全案依竊盜罪移送雲林檢察署偵辦。

▲雲林蒜頭大盜車禍傷了雙腿，也要忍痛爬窗行竊。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



雲林警方日前接獲轄內民眾報稱蒜頭遭竊案件，損失約200斤蒜頭，分局長對於農產品竊案十分重視，立刻指揮偵查隊及轄區派出所組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦查緝。

專案小組分析現場相關跡證，調閱監視器並分析犯罪軌跡，查出23歲蔡男涉有重嫌，蔡男騎著機車鬼鬼祟祟在倉庫外探頭探腦，確認沒人後，破壞鐵窗爬進屋內行竊，但仔細一看發現，蔡男行走時一跛一跛、腿上還有大面積包紮，明顯有受傷或者疼痛。

▲▼竊賊騎著車在倉庫外徘徊觀望，接著破壞窗戶爬進屋內，拖著受傷的腿搬蒜頭。



警方5日持搜索票及拘票至雲林縣虎尾鎮拘提蔡嫌到案，並對其住所執行搜索查贓，而蔡嫌雖因車禍雙腿受傷打石膏、需要使用助行器輔助才能行走，卻因缺錢不顧腳傷鋌而走險行竊，但警方檢視屋內已不見蒜頭蹤跡，蔡嫌表示在竊盜得手後就隨即變現。

警方帶蔡嫌回到犯罪現場模擬，他指著倉庫旁邊遭其破壞的鐵窗，表示就是由該處爬入蒜頭倉庫行竊，警方在場看了都不禁搖頭，雙腳受傷已打石膏卻還是要爬窗行竊，全案訊後蔡嫌對於犯行坦承不諱，全案依竊盜罪移送雲林檢察署偵辦。