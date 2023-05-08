好市多5／11提賠償方案！消保處接25件申訴毒莓果「1人身體不適」

▲好市多冷凍莓果接連出包，設置會員專屬退貨櫃台 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者楊惠琪／台北報導

好市多販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，引發食安問題與消費者恐慌。行政院消保官王德明今（8日）表示，截至今天中午為止已接獲25件申訴案件，多數消費者表示吃到很擔心，其中有1人表示身體不適，呼籲好市多儘速、從寬提出賠償方案，消保處也會提供消費者申訴管道，以及後續調解與團體訴訟等協助。

好市多爆出食安問題，其販售冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，目前已停賣所有冷凍莓果商品，並承諾賠償且積極研擬補償方案中，食藥署也下令暫停好市多莓果輸入。

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王德明說，截至今天中午為止，已接獲25件申訴案件，多數申訴者表示問題莓果已經吃下肚，很擔心對身體造成損害，只有1人表示身體感到不適，但並未具體說明健康狀況，呼籲有吃到問題莓果的消費者，密切留意身體狀況，一旦不適要儘速就醫，並保留相關就醫收據、診斷證明等，以利後續爭取賠償事宜。

王德明說，據了解，好市多預計在5月11日提出賠償方案，目前退貨政策沒有問題，有購買到的消費者都能申請退費，問題關鍵就在賠償方案，希望業者從寬賠償，化解消費者恐慌與疑慮，盡可能不要走上團體訴訟。

王德明說，消保處已通知地方政府消費者保護官積極妥處、要求業者儘速退貨賠償，及協調優良消保團體提起團體訴訟外，並在網路建置「好市多冷凍莓果污染資訊專區」供消費者了解本案處理情形。消費者如有權益未獲妥適處理，可提起消費爭議申訴，必要時，政府將進行調解或協請優良消保團體提起團體訴訟。