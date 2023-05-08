好市多烤雞「袋裝1幕」嚇壞他　秒跟店員反映！會員搖頭：這種才讚





▲雞翅有一半浸泡在油裡。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

好市多（Costco）烤雞與烤雞腿，受到許多人喜愛，被封為必回購的神物，一名會員日前經過烤雞區，看到袋子裡的烤雞，居然有一半都浸泡在油裡，驚呼「觀感不佳」，還跟員工反映。貼文曝光，會員一面倒搖頭，「外行指導內行大概就是形容樓主」、「那個湯汁超棒，拿回來炒菜煮飯超香」。

有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，看到層架上的烤雞，居然有一半的雞翅都浸泡在油裡，驚訝直呼「太可怕啦」，認為賣相不佳，可能賣不出去，當下立刻跟店員反映，希望可以改進。

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貼文曝光，內行網友大喊「這是精華」，「拜託員工，不要因為這個言論改變，這樣湯汁醬汁泡著才好吃，比較入味比較嫩，我都挑這種的」、「傻傻的，這種才好吃」、「那是雞汁，美味的重點，如果那隻雞乾巴巴的應該不太會有人買了」、「那是，調味汁+一部分的油+膠原蛋白肉汁+胺基酸的肉汁」。

還有網友分享食譜，「那個油加點蒜末炒飯炒香，還能做雞翅包飯也不錯」、「這放下去冰會直接變成凍，到時候拌飯超好吃，膠質那麼多」、「這樣才好吃啊，吃剩的雞油還可以拿來炒菜、拌飯」、「湯汁多好呀，雞湯汁+蒜末+大量洋蔥炒一炒就是簡單一盤菜，秒殺哈哈」。

▼內行人指出，那湯汁是精華。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）