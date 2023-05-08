高雄不需要演唱會經濟？　綠委酸：郭台銘不懂就回家問老婆

▲民進黨立委林楚茵。（圖／民進黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘7日晚間在高雄鳳山舉行首場大型造勢活動，致詞時提到高雄現在的演唱會經濟，「真的足以支撐一個2百萬人的都市嗎？」，引發熱議。民進黨立委林楚茵8日就在臉書表示，光是一團BLACKPINK連兩天在高雄開唱就帶來1億八千萬的觀光效益，連郭台銘老婆曾馨瑩也有帶著小孩南下追星，大酸「郭董不懂演唱會經濟可以回家問老婆」。

林楚茵指出，郭台銘過去就曾說過「血汗工廠有什麼不好？」，昨天又酸高雄流行「演唱會經濟」，無法養活200萬人。她批評，果然郭台銘的思維還停留在30年前，骨子裡就是「傳產」老闆，只顧毛利，根本沒想過公司的獲利是員工的血汗換來的。

「演唱會經濟有什麼不好？」，林楚茵表示，光是一團BLACKPINK連兩天在高雄開唱，就讓高雄訂房率近九成，帶來1億八千萬的觀光效益，更諷刺的是，郭台銘老婆曾馨瑩當時也有帶著小孩南下追星，這就是「演唱會經濟」，她強調，文化產業是能賺錢的好方法，還不需要讓員工流血流汗。她也舉例，像是台劇《人選之人》不只在台灣是收視榜首，還同步在海外逾190個國家播出，推特上國內外更是一片好評，這就是「台流」。

「郭台銘不了解什麼是演唱會經濟，回家問問昨天站在你旁邊的老婆吧！」，林楚茵批評，不要一邊嫌高雄不好，一邊又拿不出具體建議，聰明的台灣人不會被這種渣男式的PUA手段給騙去。