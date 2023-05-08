朱立倫透露總統徵召標準　「參考各家民調、徵詢縣市長立委」

▲朱立倫出席國際護師節向醫護人員致敬活動。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統提名將以徵召決定人選，針對徵召標準與項目，黨主席朱立倫今（8）日明確表示，會參考民意調查的科學數據，包括民間機構或媒體民調，同時也會徵詢重要意見領袖，包括縣市長、立委的意見。至於外傳黨中央要求鴻海創辦人郭台銘及新北市長侯友宜自行提出「最強人選」的證據，朱立倫予以否認。

國民黨主席朱立倫3月22日拍板下屆總統提名將採行徵召制，但對於徵召標準當時並未明確說明。朱立倫今天出席國際護師節向醫護人員致敬活動，會前接受媒體聯訪被問到徵召標準時，答覆所有的科學的數據，或者是國民黨重要的意見領袖，包含縣市長、立法院的立法委員們，還有社會大眾的意見都很重要，當然國民黨會持續看這些科學數據，也會徵詢大家的意見。

媒體也問到，外傳黨中央要求郭台銘和侯友宜自己提出民調或者是黨內的連署名單，以證明自己才是「最強人選」。朱立倫對此予以否認「沒有這樣講法耶！」

朱立倫接著指出，民調是社會大眾不斷在做，各個媒體、各個民調機構都常常在公布，每一項都是國民黨很重要的參考，另外黨籍縣市長或者黨籍立委，大家都有常常聯繫，黨中央會透過各種方式來徵詢大家的意見。