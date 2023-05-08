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醫護防疫津貼只領到6、7成！立委要衛福部成立「催債專線」幫討錢

▲▼ 醫護五一爭勞權 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲醫護五一上凱道爭勞權 。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

醫護工會五一勞動節赴凱道遊行，抗議每個月的防疫津貼只領到6、7成。立法院財政委員會今（8）日請衛福部進行「特殊傳染病肺炎特別預算執行情形」專案報告，藍綠立委都關心撥款事宜，綠委鍾佳濱更要求衛福部成立「催債專線」對醫院施加壓力。衛福部次長周志浩表示，預撥款已發放到今年3月，會要求醫院錢撥進一周後就要入帳。

醫護團體日前在凱道遊行時控訴，很多醫護的每個月防疫津貼都只領到6、7成，每次詢問院方就說衛福部沒發錢。另有醫師在臉書爆料有醫師僅收到9元的防疫津貼，當時醫事司回應是內部分配問題，若該醫師願意提供資訊，衛福部願意進一步追查。

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國民黨立委李敏貴上午在財委會提到，新冠肺炎特別條例將於6月底到期，未執行數高達199億，衛福部為何不能直接把錢給醫護，而是要拖到年底？要求衛福部不要賴帳。

對此，周志浩回應，政府不會賴帳，衛福部已將部分金額預先撥給醫院，但醫院會視審查複雜程度決定發放速度，不會影響到醫護人員權益。他也承諾，若醫院提報資料完整，衛福部一定會在一周內撥款。

▲▼立委要求衛福部成立催債專線。（圖／翻攝國會頻道）

▲醫護防疫津貼只領到6、7成！立委要衛福部成立「催債專線」幫討錢。（圖／翻攝國會頻道）

民進黨立委鍾佳濱也詢問，衛福部申請的防疫津貼佔衛福部新冠肺炎特別預算1成，「執行這麼多為何沒有人領到全額？」

鍾佳濱更表示，在特別預算中，醫事人員津貼撥款金額已達240億，是原訂預算數3倍，但他上醫療照護人員津貼諮詢窗口查詢執行進度，發現衛福部屏東醫院最後一次撥款竟是2022年6月，與衛福部提到的撥款到今年3月有嚴重落差。既然衛福部說已經有預撥款項，他也要求衛福部成立「催債專線」，幫醫護人員向醫院討錢，及早讓津貼進到第一線人員口袋。

對此，周志浩也回應，衛福部已要求醫院收到預撥款後一周內就要發放給醫護人員，但有些醫院執行的不到位，會持續協助要求醫院將醫護津貼提在期限內撥入醫護帳戶。

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