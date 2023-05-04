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傳將接任首屆農業部長　陳時中笑：我又沒種過田

▲▼前衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁到鼓山亭參香祭拜。（圖／翻攝陳時中臉書）

▲前衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁到鼓山亭參香祭拜。（圖／翻攝陳時中臉書）

記者杜冠霖／台北報導

在農委會改為農業部後，外界關注誰將是首任的農業部長，名嘴吳子嘉日前爆料，據他所得到的消息，不是現任的農委會主委陳吉仲，而是前衛福部長陳時中。對此，陳時中4日出席活動時被問到此事，他呵呵笑兩聲後用台語回覆「我又沒有種過田。」讓陪同民代跟在場民眾都忍俊不住。

陳時中與高雄市長陳其邁今日一同至苓雅鼓山亭參加保生大帝聖誕揭匾儀式。陳時中指出，今天是牙醫師節在這個意義非凡的日子裡，自己回到跟太太兩人共同的故鄉高雄苓雅，在老家旁的鼓山亭參香祭拜並敬獻匾額，也虔心向保生大帝祈求庇佑大家健康平安，感謝陳其邁撥冗到場支持。

陳時中表示，鼓山亭主祀保生大帝也是醫神，對自己來說有著特別的涵義。在日治時期因應高雄港擴建，在鄉親們的期盼下，搬遷到了這裡，祖父陳冠雄也曾為此奔走、奉獻心力。

陳時中指出，也因為這個特別的緣份，疫情期間，自己常在心中祈求對保生大帝能保佑台灣。現在疫情過去，特地回來還願，感謝保生大帝庇佑國人，希望大家平平安安，疫後新生活已經正式展開，期盼走過疫情後的台灣，經濟快速復甦，比過去更加繁盛昌榮！

活動過程中，也有媒體追問是否接任首屆農業部長，陳時中呵呵笑兩聲後用台語回覆「我又沒有種過田。」讓陪同民代跟在場民眾都忍俊不住。

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