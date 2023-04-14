被控62件疫苗弊案查無不法簽結　陳時中：終於還給我一個遲來公道

▲前衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

從2021年6月起，多位在野黨民代、民眾針對新冠疫情持續擴大，陸續告發總統蔡英文、前衛福部長陳時中等官員，涉「3+11」製造破口、擋疫苗、護航高端、廢弛職務釀災、殺人等總計62案，北檢3名偵辦後，認為全部查無不法，14日以他字案簽結。陳時中表示，錯假訊息與病毒同樣危險，如今終於還給自己和防疫夥伴，一個遲來的清白與公道。

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陳時中感慨，錯假訊息與病毒同樣危險，過去在防疫這段期間，有心人士利用民眾的恐懼心理，製造及散播許多與疫苗採購、防疫政策相關的錯假訊息，不僅對防疫工作帶來嚴峻的挑戰，也耗費指揮中心很多人力時間。

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陳時中直言，去年選戰期間，有些人更進一步以這些謠言為素材，對我和防疫團隊進行不實的指控與抹黑，以獲取自身的政治利益。即使自己已離開衛福部、指揮中心，但直至選舉結束，這些中傷仍持續在網路流轉，成為難以平復的傷痕。

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陳時中表示，今天台北地檢署發出聲明，正式簽結一共62件「嚴重特殊傳染性肺炎疫苗」等疫苗、防疫相關的指控告發案，證明所有指控皆無依據，「終於還給我本人、以及過去和我一起奮戰的防疫夥伴，一個遲來的清白與公道。」

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對於司法結果，陳時中指出，這些抹黑與誣陷造成的傷害已無法挽回，但自己還是懷抱希望，期盼今天司法公布的調查結果，能夠讓更多人看到，進而遏止惡意不實的謠言繼續傳播。