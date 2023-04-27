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5／1指揮中心解編　最新民調：71.1％滿意防疫表現

▲▼民眾高度肯定台灣三年多的防疫表現民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲「防疫降級，台灣3年疫情表現」最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮中心將於5月1日防疫降階同日走入歷史，中華亞太菁英交流協會27日上午公布「防疫降級，台灣3年疫情表現」最新民調，結果顯示，高達71.1％的民眾認為台灣和世界各國相比，防疫表現比較好，且在國民黨支持者中，也有48.7％表示滿意，48.8％表示不滿意，民進黨、民眾黨、中間選民則都有過半以上表示滿意；另亦有不分藍綠、76.7％民眾支持防疫降級政策。

根據民調結果，針對過去3年防疫表現，有71.1％的民眾認為台灣和世界各國相比，防疫表現比較好；同樣也是有71.1％的民眾滿意台灣的防疫表現，其中除了國民黨支持者滿意（48.7％）和不滿意持平（48.8％）外，民進黨、民眾黨支持者、中間選民等都有過半以上都認為滿意。

民調顯示，針對防疫降級，不分藍綠、有高達76.7％的民眾支持；當被詢問「目前的生活還有沒有受到疫情影響？」有70.1％民眾認為沒有；進一步詢問民眾「目前的生活，有沒有恢復到正常？」則有79％認為目前生活有恢復到正常。

中華亞太菁英交流協會分析，整體而言，經由全民及政府的共同努力，台灣已走出疫情陰霾，也對於面對未來疫情可能變化的挑戰更具有信心。

民調顯示，回顧過去3年的政府防疫政策，對於政府提供口罩、疫苗、快篩的防疫政策表現，66.5％滿意提供口罩的表現、59.6％滿意提供疫苗的表現、62.4％滿意提供快篩的表現。進一步透過政黨屬性分析，國民黨和民眾黨支持者的不滿意度多於滿意度，但差距並不尖銳對立，而泛綠、中間、其他選民更是滿意為多。

中華亞太菁英交流協會分析，這顯示雖然政黨認同傾向影響到了部分對於政府防疫表現的看法，但整體而言，台灣民眾還是理性且正面的看待台灣政府過去3年多的防疫努力。

本次民調訪問於2023年4月24日至4月25日進行訪問，成功訪問1208位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.8%。本次調查方法以市話與手機並行訪問，市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。手機以政府公布之電話字頭，末5碼隨機抽樣。加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2023年1月份人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權處理。

▲▼民眾高度肯定台灣三年多的防疫表現民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼民眾高度肯定台灣三年多的防疫表現民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼民眾高度肯定台灣三年多的防疫表現民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼民眾高度肯定台灣三年多的防疫表現民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

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▲▼民眾高度肯定台灣三年多的防疫表現民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼民眾高度肯定台灣三年多的防疫表現民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

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