薛瑞元率團赴WHA「交朋友」　朱鳳蓮：台灣參會核心是堅持一個中國

▲瑞士日內瓦世界衛生大會（WHA）會場。（圖／記者魏有德攝）

記者蔡儀潔／北京報導

台灣衛福部長薛瑞元將於5月19日率團前往日內瓦，不僅要和理念相同國家交流，此行還要進一步擴展交流範圍到穆斯林國家等，盼能多交朋友以獲得支持。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎，直接導致參與世界衛生大會的政治基礎不復存在。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

朱鳳蓮指出，「關於中國台灣地區參與世界衛生大會問題，我們已多次表明立場，最核心的是要堅持一個中國原則。在一個中國原則基礎上，在兩岸關係和平發展大背景下，通過兩岸協商，2009年至2016年，中國台灣地區以中華台北名義、觀察員身份參與世界衛生大會。」

朱鳳蓮強調，民進黨當局上台後，頑固堅持台獨立場， 拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎，直接導致中國台灣地區參與世界衛生大會的政治基礎不復存在，「現在臨近世衛大會前夕，他們又謀求蹭會，只會是徒增笑柄。」

▲薛瑞元將率團參加本屆WHA外圍交流活動。（圖／記者屠惠剛攝）

薛瑞元日前提到，將率團前往瑞士日內瓦參加本屆世界衛生大會（WHA），隨團人員包含衛福部相關司署人員、國衛院前院長梁賡義、國衛院長司徒惠康等幾位智庫與代表人物，另有民間團體會自行前往與國際醫事團體交流。

薛瑞元指出，過去較注重與「理念相同國家」之間的溝通，在與準備參加WHA民間團體聚會中，有拜託盡量擴展「不是相同理念國家」的交流，例如一些比較中立、穆斯林國家，希望多交朋友，「有更多朋友，才比較容易能加入世界各種不同公共衛生相關組織，當然也希望在WHO得到更多支持。」