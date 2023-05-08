綠議員狂攻國政「台灣是獨立國家？」　侯友宜：中華民國當然是

▲侯友宜赴新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

民進黨新北市議員周雅玲今天在議會質詢新北市長侯友宜時直球對決，「台灣是否為獨立國家？」，要侯友宜做為市長、總統潛在參選人答覆，侯答詢「中華民國當然是獨立的國家、必須按照中華民國憲法做事情」，周要侯回答台灣就是一個正常國家，侯則重申中華民國是獨立國家。

黨團總召鄭宇恩、議員鍾宏仁、周雅玲前三棒出擊，鄭先出選擇題考侯美國在台協會（AIT）全名、過去是否有與前理事主席卜睿哲見面？侯回答正確，但不願證實有無與卜會晤；鄭進一步指出，國民黨評論美國軍售台灣會將兩岸推入戰爭邊緣，要侯友宜表達看法。侯說，中華民國是一個國家，有國號、軍隊，當然要強化自我防衛的能力，如此才能深化民主、追求台海和平及區域穩定。

烏俄戰爭持續，市議員鍾宏仁同樣以選擇題問侯友宜，當時俄國是以何理由進攻烏國，侯回答「普廷以維和為由出兵」，鍾再問中共頻稱兩岸關係是內政問題，若習近平以此為名出師，比起俄羅斯更加霸道，兩相對照台灣、烏克蘭，籲侯表達看法。侯友宜說，世界各國都希望烏俄戰爭早日落幕，沒有人願意戰爭，和平才是最佳選項，在戰爭爆發之前，應透過外交等各種手段將衝突降到最低，兩岸更是如此。

至於市議員張嘉玲質詢時，侯友宜也強調，「我們深信國家叫中華民國，這個問題沒甚麼好討論」。