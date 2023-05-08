郭台銘「破台語」讓人聽嘸　侯友宜秀一口很溜嘉義腔別苗頭

▲侯友宜新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘現正爭取國民黨2024總統徵召提名，昨晚郭台銘在高雄鳳山造勢以不輪轉台語致詞引發關注，侯友宜今（8）天趁媒體聯訪時秀了一小段台語，「面對中華民國未來及台灣咱這個所在的人民的問題，咱大家鬥陣走、鬥陣拼」，出身嘉義的他，台語相當溜，「氣口」很道地。

郭台銘昨晚在高雄鳳山首場造勢，為了向南部鄉親展現誠意，他幾乎全程以不輪轉台語致詞，但也因此不容易讓人聽懂他的演講內容。或許是為了跟郭台銘互別苗頭，今天侯友宜在新北市議會接受媒體聯訪，針對第一個問題就以台語回答。

媒體問道，郭台銘即將來新北造勢，會否擔心議員夾在中間很尷尬？侯友宜以台語回答，「為台灣、為中華民國，大家有共同的信念，大家一定會分進合擊，攜手合作，來面對中華民國未來及台灣咱這個所在的人民的問題，咱大家鬥陣走、鬥陣拼。」

媒體也問，怎麼看議員去郭台銘的造勢場合？侯友宜回答，謝謝大家多關心這塊土地，只要愛這塊土地、關心這塊土地，只要不分你我、不分族群，甚至不分黨派，大家一起攜手面對。

至於今晚聯電榮譽副董事長宣明智將舉辦「挺郭夜宴」，侯友宜表示，其實都是老朋友，老朋友關心國事，要跟很多民意代表相聚會、討論問題，覺得大家都是一起面對所有問題。另針對黨中央傳出要郭侯自己證明是最強候選人，侯友宜則回，黨有規劃以及步驟，一切還是尊重黨中央。