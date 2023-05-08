黃捷轟郭台銘「開口就讓高雄人憤怒」　重批：當總統會是台灣惡夢

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨2024總統提名，7日晚間於高雄市鳳山區舉行首場大型造勢活動，演講中他提到高雄現在的演唱會經濟「真的足以支撐一個2百萬人的都市嗎？」對此，高雄市議員黃捷8日就在臉書批評，郭台銘的演講讓高雄人憤怒，這種傲慢無知的性格，若當總統，對全台灣人來說，只是另一個萬劫不復的深淵惡夢。

郭台銘在演講中提到，高雄過去有非常清楚的經濟發展定位，從比較早的加工出口區帶領全台製造業，到後來一度成為全世界最大的貨櫃港口，曾經是最理想的亞太貨運中心所在地，到現在變得失去了焦點。現在的高雄最鮮活最熱鬧的是「音樂會經濟」，這樣的經濟模式真的足以支撐一個兩百萬人的都市嗎？

對此，黃捷批評，上次郭台銘妻子曾馨瑩來高雄，就是來看BLACKPINK的演唱會，「郭董大可回家問問夫人和孩子，當時在高雄世運主場館的體驗開不開心？」

針對郭台銘提到高雄經濟發展，黃捷也怒批，過去國民黨主政，把高雄定位成工業城市，在高雄留下了污染、交通紊亂、大小車混道等問題，所以到2023年的今天，高雄還在爭取黃線捷運、國道七號、燃煤電廠降載，這些台北人早習以為常的建設。

「高雄是透過多少年的蛻變，才有今天世界大團來表演的成果？」黃捷提到，從時任市長謝長廷的城市光廊、陳菊辦世運蓋高流、陳其邁找來台積電、重視演唱會經濟，累積了好幾代高雄市長與高雄人的努力，才讓高雄擺脫工業城市、文化沙漠的既定印象，讓大家開始稱讚：「高雄好美」，而郭台銘在高雄走了快半個月，除了造勢知道要講台語搏感情，卻對高雄的認識一知半解，不來沒事，一開口就讓人火大。

黃捷接著批，郭台銘提的疫苗和戰爭議題，更是扭曲事實，郭稱總統蔡英文擋BNT疫苗，但德國國會議員雷希特（Ulrich Lechte）也早在2021年時就公開講過，台灣一開始跟BNT的採購協議，是因北京方面施壓被計畫性拖延。她再提到，郭自詡是國際外交大師、最強CEO，吹噓自己進過多次白宮，卻對關鍵的中國打壓因素避而不談，造謠「政府要大家將子弟送到戰場上去」。

黃捷最後大嘆，郭台銘這種傲慢無知的性格，說想要當總統，還是繼續做夢吧！這種人真的做總統，對全台灣人來說，只是另一個萬劫不復的深淵惡夢。