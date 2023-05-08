星宇空服員遭旅客飆罵「發這什麼爛三明治」！機上混亂場面曝

▲空服員不斷道歉，安撫旅客情緒。（圖／翻攝自FB社團星宇航空討論區）

記者施怡妏／綜合報導

星宇航空近日發生嚴重延誤事件，由於錯誤的併班決策，導致302名旅客夜宿機場，有網友貼出機艙內的影片，可以看到旅客不斷吼罵空服員，先是責怪別家航空公司都可以飛，就星宇不能飛，接著抱怨飛機餐只給超商賣的三明治，一點誠意都沒有，空服員只能頻頻道歉，希望可以安撫旅客情緒，平息火爆場面。

有網友在臉書社團「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」發文，貼出一則機艙內的影片，「機組人員一直被開罵的跟什麼一樣，旅客真的沒必要這樣，機組人員其實比各位都想早點回家」。影片中，3名空服人員站在座位區的走道，不斷安撫旅客的情緒，也頻頻道歉「真的很不好意思」。

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旅客等到耐心被磨光，對著機組人員飆罵，「別家航空公司都可以飛，就你們不能飛，還是星宇的飛機比較小台？」接著抱怨飛機餐居然只給超商賣的三明治，「發這什麼爛三明治，還皺皺巴巴」，完全感受不到誠意，還有一名女乘客尖叫喊「真的很煩欸！叫你們座艙長出來」。





▲張國煒現身成田機場向旅客道歉。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

影片曝光，網友心疼空服人員，「台灣人最會的就是欺負台灣人」、「天氣因素，罵空服員，是有病是不是」、「嫌人家飛機小，你有本事自己買私人飛機，想飛想降不用問別人，咆哮人員不會顯得你比較高尚」、「無論如何，決定權都不在第一線的機組人員身上，對他們咆哮有什麼意義？」「真的硬飛，出事了又怪航空公司」、「他們還得站著服侍客人，delay多久他們工作就超時多久，很多飛安上的決策都是之前的人命換來的，罵這些第一線的人員也是沒用，他們也不是決策者」。

不過也有網友指出，乘客生氣的原因是被欺騙，「完全理解乘客的怒火，航空公司決策失誤而且還一路隱瞞跟欺騙客人，各位護航無腦粉先了解真實情況，我不相信真讓你遇上了能不火大，意外都能理解，但後續根本就是一連串人為問題，而且處理也很糟糕還沒有任何補償」、「真正問題就是騙客人！如果真是氣候因素，大家看在眼裡絕不會如此，而是航空公司一再隱瞞跟欺騙，而且還沒有任何後續處理」。

針對這次的航班延誤事件，雖然張國煒7日一早現身成田機場向旅客致歉，星宇航空也表示抱歉，並協助搭乘JX803航班的旅客全額退票，但還是難以平息乘客憤怒。