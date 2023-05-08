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星宇賠機票＋送鳳梨酥！彭啟明籲「避免會吵鬧要更多」曝2重點

▲▼星宇航空,STARLUX Airlines。（圖／路透）

▲星宇航空延誤害旅客睡機場。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空近日發生嚴重延誤事件，由於錯誤的併班決策，導致302名旅客夜宿機場。氣象達人彭啟明分享曾遇過天氣不佳改降其他機場、機組員超時、行李不見等狀況，他認為，公司經驗值、航空保險是最重要的兩點，「寧可選大型航空公司，不會老闆或地勤經理說了算」。

彭啟明表示，他搭乘航空公司曾遇過東京天氣不佳，改降其他機場、天氣或機械因素延遲，導致機組人員超時、行李不見了，「有次在飛機上等起飛，等了四五個小時，餐都吃了，電影都看了兩部，都要睡覺了，結果都沒起飛。結果機組已經超時，航空公司很果斷的送我們去旅館」。

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彭啟明表示，「航空公司的經驗值很重要，所以有時候我寧可選擇較大型、評比名次較佳的航空公司，資源比較豐富，也更以客為尊，不會老闆或地勤經理說了算」。

彭啟明指出，「另外就是你的航空保險夠不夠，我都會準備充分一點，除了信用卡再有其他的加強，萬一延遲，雖然損失時間，但會有點賺到保險理賠的小確幸，會讓我感覺舒服一點」。

彭啟明表示，「會吵鬧可以要更多，這要儘量避免，因為越好的航空公司會有一定SOP，不是大聲勝過一切。也期待星宇可以越來越好，有競爭就有進步。最重要的，我會出國前看看航程天氣，有時碰到機師聊上兩句也很有趣，或是更體會前因後果，加上有小確幸，這時氣就消了」。

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