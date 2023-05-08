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「不會再搭星宇！」　旅客氣到想砸三明治：第一次睡機場

記者黃翊婷／綜合報導

星宇航空6日發生航班延誤事件，302名旅客夜宿成田機場，雖然星宇航空董事長張國煒7日一早現身成田機場道歉，但還是有部分旅客無法諒解，並表示「我不會再搭（星宇）了」、「我從小到大第一次睡機場」。交通部民航局表示，後續將與星宇航空高層主管會面，若有違反民航法的狀況，將予以開罰。

▲▼星宇航空出包！「成田苦等6hr未起飛」　旅客氣炸：餓10hr了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲旅客在機上遲遲等不到飛機起飛。（圖／翻攝自爆怨公社）

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星宇航空JX800台北-東京航班，原訂日本時間6日中午12時45分抵達成田機場，卻在降落時遇上一陣恐怖側風，機長重飛2次仍降不了，因此決定轉降名古屋機場，直到晚間8時許才順利在成田機場降落，導致另外2個航班JX801、JX803也受到影響。

而星宇JX803航班原定6日下午4時10分從成田機場起飛，不料旅客登機後收到起飛延遲的消息，原以為深夜11時可飛，結果卻在機上枯等數小時，最後因為成田機場宵禁，無法起飛。星宇宣布提供睡袋及水，並請乘客下機後到成田航廈過夜。

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

▲張國煒現身成田機場向旅客道歉。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

雖然張國煒7日一早現身成田機場向旅客致歉，坦言「我知道你們都很支持我，所以我就特別特別不好意思。他們本來叫我不要來，我說我一定要來，因為我不會害怕面對大家。如果我做錯這件事情，我該承擔的我就承擔，就像我對大家的承諾一樣。」

但一名搭乘JX801航班的旅客在接受媒體採訪時提到，大家生氣的點是星宇應變能力不足，旅客得不到正確資訊只能乾等，水和食物還是透過吵鬧才獲得，「803的客戶有吃的，我們拿到的就是三明治」、「我不會再搭了，我真的超級失望，我從小到大第一次睡機場耶，我們搭的是星宇航空，不是廉價航空耶，拿到的是爛爛的三明治，誰吃了會開心，我都想要拿來砸」。

▲▼星宇航空人員準備給JX803航班旅客致歉禮。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲星宇航空送上鳳梨酥致歉禮。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

針對這次的航班延誤事件，星宇航空表示深感抱歉，搭乘JX803航班的旅客將全額退票，並全力協助後續行程事宜，同時內部也將全面深刻檢視本次事件的處置措施。另外，載運旅客返台的JX1801已在7日抵達桃園機場，星宇航空證實，致歉禮為一盒鳳梨酥，也會附上延誤證明。

此外，民航局今日（8日）將與星宇航空高層會面，要求說明飛機因風切轉降名古屋的過程、操作是否符合SOP等疑問，還有航班燈號異常、檢修過程是否符合規定等問題，同時必須說明併班原因、是否造成班機延誤主因，若有違反民航法規定情事，將予以開罰。

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