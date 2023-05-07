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張國煒飛日道歉！黃揚明點出3大「公關危機」：星宇史上最大災難

快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

▲張國煒7日一早現身成田機場向旅客致歉。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

記者閔文昱／綜合報導

星宇航空發生嚴重延誤事件，導致大批旅客在東京成田機場過夜，而星宇航空董事長張國煒7日一早也現身成田機場向旅客致歉。不過，資深媒體人黃揚明也點出，張國煒在此次處理上出現3大公關危機，讓他有感而發「只能說，能用錢彌補的都是小事，花錢也學不來的，是最寶貴的經驗。」

黃揚明7日晚間在臉書分析3點「張國煒的公關危機課」，首先是張國煒赴日本向旅客道歉時，提及「日本官僚比較嚴重、比較難催、不好意思！」他認為，此說法等同是在「得罪日本人」。

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▲▼星宇航空,STARLUX Airlines。（圖／路透）

▲星宇航空。（圖／路透）

其次，是張國煒在道歉時提及，「我也不希望再砸鍋，我真的很怕，我真的很怕，我知道你們都很支持我，他們原本要我不用來，我說我一定要來...」黃揚明表示，這是「犧牲部屬，成就自己。」

最後，是張國煒搭廉航赴日向旅客道歉，被網友翻出過去批評廉航的言論，張國煒回應：不要一直挑語病，講過一次就一輩子要這樣子？「這樣子怎麼得了，翻舊帳翻不完。」黃揚明則說，根本是在「自我打臉」

黃揚明感嘆，擅長品牌行銷、網紅路線的星宇航空遇到成立以來最大公關災難，「只能說，能用錢彌補的都是小事，花錢也學不來的，是最寶貴的經驗。」

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