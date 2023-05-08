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不只星宇航空！　成田機場怪風「全體降落失敗」影片曝

記者張靖榕／綜合報導

星宇航空JX800台北-東京航班降落成田機場時遇上怪風，前後總共延誤約7小時，一度轉降名古屋後影響後續航班安排。事實上不只JX800航班受影響，最新影片顯示，6日當天多個航空公司的多架班機都因為怪風無法降落，必須重飛或甚至改降名古屋，後續航班同樣連帶受到影響。

▲星宇航空之外，多個航空的班機也都降落失敗。（圖／翻攝YouTube「Love Flight Jack」）

▲星宇航空之外，多個航空的班機也都降落失敗。（圖／翻攝YouTube「Love Flight Jack」）

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YouTube影片「Love Flight Jack」7日釋出影片，從櫻之山公園向機場拍攝，簡介表示當天飛機陸續嘗試降落，風切強大導致班機必須重飛，「有的班機多次嘗試降落卻無法起飛，有的甚至改道」，有些班機甚至從早上就抵達成田機場上空，卻到晚間仍在盤旋未降落，「從來沒見過這樣的事情」。

畫面中澳洲廉航捷星航空（JetStar）因為降落過於顛簸立刻拉高機鼻重飛，樂桃航空也因為機身明顯左右搖晃，提前回到空中重飛。還有華航班機相當接近機場跑道，卻在降落前一刻遇到猛烈的側風，同樣不得不執行重飛。

影片6分50秒處，出現星宇航空班機，早已放下起落架的班機也升空重飛，但在回到空中前遇到的怪風似乎特別明顯，不同於其他班機左右搖晃，當時甚至出現機鼻和機尾上下明顯搖晃彷彿翹翹板的驚險畫面，底下的日本航空迷紛紛驚呼，能聽見有人說「好可怕」。

之後還有德威航空（T'way Air）、翔鵬航空（Lucky Air）、全日空（ANA）、日本航空（JNL）、中國貨運航空（China Cargo）、阿聯酋航空等，都被看見降落失敗，可見當時怪風之強勁。

台灣網友cmelo1515（瓜農）分享當時在星宇航空JX800班機上的恐怖歷程，「X的真的很抖！比環球的飛天翼龍還恐怖，前2次降落我看螢幕好像都降到200公尺了，往窗外看也看到快擦到跑道」，所幸最後總算平安降落。

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