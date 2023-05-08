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郭台銘結盟國民黨傳統地方派系　學者示警「人設矛盾」易自爆

▲▼郭台銘高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭台銘昨日高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了爭取國民黨2024總統提名，鴻海創辦人郭台銘近來積極與傳統地方派系要角會晤，今（8）日亦前往雲林會晤前縣長張榮味及前立委張嘉郡；反觀新北市長侯友宜一再標榜「反黑金」，強調政黨不能再被黑金綁架。對於郭台銘與地方派系靠攏的「陸戰」策略，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，地方派系爭議大，近年來影響力早已式微，有時反而成為包袱，郭過往訴求年輕、中間選民，如今卻與地方派系站在一起，恐會導致「人設矛盾」的問題。

郭台銘近來積極下鄉與地方人士會晤，今天也造訪雲林參拜西螺福興宮，並會晤前縣長張榮味、前立委張嘉郡，此前也會晤了彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐、屏東縣議長周典論、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等傳統地方派系要角。從昨晚開始，郭還在這些地方派系的支持下，舉辦4場萬人造勢，頗有「地方包圍中央」之意。

▲▼郭台銘私訪老友顏清標話家常，標哥招待地方小吃祝心想事成。（圖／郭台銘臉書提供，下同）

▲郭台銘日前私訪老友顏清標話家常，標哥招待地方小吃祝心想事成。（圖／郭台銘臉書提供）

對於郭台銘沿襲過去國民黨非常傳統的選戰打法，文化大學廣告系教授鈕則勳接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時分析指出，郭台銘的打法是想要空戰加上陸戰，但在陸戰方面找地方派系人士，凸顯出他個人完全沒有任何組織力量，只能依靠國民黨傳統力量；其次，現在已是網路時代，過去那種地方派系在選舉中「喊水會結凍」的時代已經過去，甚至影響力已漸漸式微，比方說在台中第二選區，台中紅派少主顏寬恒2020年先是輸給空降的陳柏惟，2022年又輸給空降的林靜儀，在在可以說明，派系已非選戰決定的重要因素，反而有時會成為包袱，對於要開拓選票就有一定困難。

至於第三點，鈕則勳指出，郭台銘拋出的議題原是想訴求年輕、中間選民，他們原本都對郭台銘印象不錯，但現在發現站在郭台銘身邊的人，都是傳統派系中人，反而會讓年輕選民心生疑慮，他們的刻板印象會影響到郭台銘說的新政治，令年輕、中間選民望之卻步，拓票可能性已有侷限；第四，郭台銘具有首富及跳脫框架的人設，但傳統地方派系過往都給人黑金印象，這會使郭在形象上會受到一定程度衝擊，導致「人設矛盾」的問題。

除此之外，鈕則勳也說，選民期待跳脫框架的候選人，但郭台銘的論述，似乎又有點太過，犯了「過猶不及」的問題。鈕舉例指出，郭喊出「只要標榜中華民國，共機就不會擾台」、「90天就可以消滅詐騙集團」、「全國每個縣市都設置核電廠」，這些論述沒有提出具體可行方法，說服力很低，儘管聚焦於媒體版面，但會使人覺得缺乏可信度，效果會打折扣。尤其針對核能政策的論述，鈕則勳直言郭台銘失言引發爭議，事後就算道歉，但這些失言卻已深植人心，形成「容易自爆」的印象，對於選戰的影響很大。

鈕則勳總結，舉凡政策可行性低、論述不精確、空戰議題拋得太多、即興之舉沒有步驟跟方法，在在都對郭台銘的形象產生很高的衝擊性，之後的論述都要提出具體步驟才能稍微挽回，否則選民無法買單，更會產生反效果，特別是形成「容易自爆」的印象之後，對人設將會有很大殺傷力。他也說，郭台銘走上傳統老派的打法，才會跟地方派系合作，但這這種選戰模式早已邊際效應遞減，經驗上已經行不通、有風險，跟地方力量走太近，對其整體選情將造成衝擊。

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