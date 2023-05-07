府中15「青春不散場」主題影展　青春影像書寫成長記憶

▲女孩的夏日浮光。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

鳳凰花開驪歌響起時，府中15於5、6月推出「青春不散場」主題影展，精選國內外影展強片包含《下課後的祕密》、《女孩們的夏日浮光》和《指考風暴》等作品，邀請民眾進入影廳追尋屬於自己的青春記憶。

新北市文化局長張䕒育表示，坎城影展得獎片《下課後的祕密》為比利時女導演探討校園霸凌議題細膩之作，透過孩童視角的跟拍長鏡頭，控訴一個面臨道德崩潰的校園環境。柏林影展競賽片《女孩們的夏日浮光》是一部青春冒險電影，四位年輕演員自然流暢的表演方式，加上兩位新銳導演社會觀察的寫實拍攝手法，譜出女孩成長紀事。由伊拉克導演休卡阿敏科基執導的影展強片《指考風暴》，劇作結構完整，敘事鋪陳緊湊，透過升學指考的關卡，呈現庫德族女性面對教育制度和父權、婚姻等面向的困境。

▲下課後的秘密。

「特別放映」單元選映本屆香港電影金獎九項提名的家庭喜劇《飯戲攻心》、代表烏克蘭角逐奧斯卡國際電影的反戰影片《沒有煙硝的日子》以及代表義大利角逐奧斯卡國際電影的魔幻寫實風格《再見拿坡里》；「紀錄新選」選映紀錄三位跨世代舞者對芭蕾舞堅持夢想、努力不懈的《舞徑》；另「新片速遞」安排兩部新片特映分別是去年坎城影展競賽片以修復姊弟關係為主題《親情風暴》和金馬影帝莫子儀主演以輪迴轉世、前世今生為敘事概念的《溟溟》，讓府中15影迷朋友先睹為快。

焦點影人單元推出「無間道三部曲」，放映《無間道》、《無間道II》和《無間道III：終極無間》20週年數位修復版，重溫跨越時代的經典魅力，並於5月20日邀請知名媒體人麥若愚出席《無間道》映後講座，分享影片創作時空背景，以及導演劉偉強、麥兆輝的影像風格特點。詳情與各場次資訊請洽「府中15」官方網站及「府中15紀錄片放映院」臉書粉專查詢。

▲無間道。

▲飯戲攻心。

▲指考風暴。