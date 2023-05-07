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好市多冷凍莓果驗出A肝病毒　南投衛生局籲肝病高危族群施打疫苗

▲食藥署公布受Ａ肝病毒污染藍莓包裝。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布受Ａ肝病毒污染藍莓包裝。（圖／食藥署提供）

記者高堂堯／南投報導

衛福部近日公布抽驗美式連鎖賣場好市多進口5批次冷凍莓果，其中1批檢出A型肝炎病毒陽性，造成民眾擔憂；南投縣衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示，該縣今年度尚無急性病毒性A型肝炎確定病例，但仍建議慢性肝病等高風險民眾，如曾食用該批產品，最後一次食用日後2週內可接種疫苗。

縣府衛生局長陳南松表示，A型肝炎病毒潛伏期約2至6星期，主要透過糞口途徑傳播，如食用受病毒汙染的水或食物而感染,，手部接觸到帶病毒者的糞便而未澈底清潔，再接觸食物或口部也可能造成間接感染。

陳南松提醒，曾購買該批冷凍莓果產品之民眾請勿食用，若已食用，可自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸、尿液顏色變濃等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。

▲南投縣衛生局呼籲民眾接種疫苗，預防A型肝炎上身。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局呼籲民眾接種疫苗，預防A型肝炎上身。（圖／南投縣政府提供）

陳南松指出，接種A型肝炎疫苗是預防A型肝炎病毒感染相當有效的方法之一，無論成人或兒童都是接種2劑，2劑間隔至少6個月，完成2劑後，可提供20年以上的保護力，安全性及效益很高；而慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，（如）曾食用該批莓果類產品，建議可在最後一次食用日後2週內，就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要性。

有關防疫相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（https://reurl.cc/2WqLjX），或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）或撥打南投縣防疫專線049-2220904洽詢；另目前幼兒A型肝炎疫苗已納入我國兒童預防接種公費疫苗項目，請家長按時帶幼兒至完成接種，合約院所請詳見：https://reurl.cc/Dm54vd。

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A型肝炎病毒冷凍莓果疫苗

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