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新冠降為第四類傳染病　台東縣府籲民眾落實防疫措施

▲台東縣衛生局。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣衛生局。（圖／記者楊漢聲攝）

楊漢聲/台東報導

國內新冠病毒疫情已趨於穩定，中央流行疫情指揮中心於4月25日召開記者會說明，自5月1日開始調整新冠病毒從原先第五類法定傳染病改為第四類，指揮中心也將解散改由衛生福利部召集專家學者成立小組持續追蹤防治，台東縣衛生局表示，自3月20日起，新冠病毒篩檢陽性已取消隔離規定改為0+N自主健康管理，但具有風險因子者，仍請至各醫院診所掛號看診由醫師評估開立抗病毒藥，以降低併發症發生率。

縣長饒慶鈴表示，傳染病分類雖然調降，實名制快篩購買也自5月1日起退場，但民眾仍應注意自身健康狀況，如有呼吸道或其他不適症狀時應立即快篩，試劑可至藥局、藥妝店、超市及超商等購買，篩檢陽性者建議儘早就醫以利醫師診療，尤其是65歲以上、BMI大於等於30、有糖尿病肝病腎病心血管疾病或其他慢性病等高風險因子，應透過醫師評估開立抗病毒藥物以減少中重症發生機率；另外接種疫苗也可降低感染率以及中重症機率，同時，縣府「守護寶貝-新冠疫苗缺一不可」接種活動，也延長至12月31日止，請尚未完成接種的民眾儘快至合約院所接種 (https://reurl.cc/Nq8oee)。

台東縣衛生局指出，隨著新冠病毒調降為第四類法定傳染病，相關防疫規定也有所鬆綁，目前醫療醫事機構、照護機構以及救護車上仍強制配戴口罩，其餘場所場合由民眾自主決定，衛生局建議65歲以上長者、具慢性病等風險因子民眾，或是有呼吸道症狀者應配戴口罩，保護自己也保護他人。

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