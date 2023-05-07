新型病毒現身東亞　假冒「遠通電收ETC」App騙個資

▲遭到盜用的App。（圖／checkpoint）

記者陳俐穎／綜合報導

手機詐騙層出不窮，且許多App中都暗藏玄機，資安業者Check Point 揭露，有不法份子假裝知名企業的App，來騙取民眾信任，並在其中夾帶病毒，透過假冒的email或簡訊傳送網址後，點選就會盜取信用卡資訊等個資。

這次 Check Point 發現，詐騙集團假裝的公司包含越南銀行業者的 「VPBank Neo」App、「夜愛」約會交友App，甚至還假冒台灣的「遠通電收 ETC 」App。目前這三款App都已經從Google App Store下架。

根據 Check Point 資訊，這些App都是透過名為FluHorse 的惡意軟體進行詐騙。該惡意軟體模仿合法的Android App，其中大多數安裝量超過100 萬次，會竊取受害者的憑據和雙身份驗證 (2FA) 代碼，透過獲取認證，盜用銀行密碼、信用卡等資訊。

對於遭到盜用，遠通電收表示，正確的簡訊內容並不會提供通行費繳費連結，呼籲用路人切勿點擊或操作不明網址及下載非官方App，避免個資外洩或財產權益受損。

遠通電收也呼籲用路人使用手機，透過Google Play及Apple App Store下載官方認證的ETC App，以6步驟開啟推播服務，接受官方的通行、繳費資訊，並於繳付國道通行費前先查詢、確認明細，再進行儲值或繳費，保障權益。