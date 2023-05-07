錄取率僅有2.2%！　新北高中教師聯合甄選近4000人報考創新高

▲112學年度新北市高中教師聯合甄選初試今(7)日登場。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今（7日）舉行112學年度新北市高中教師聯合甄選初試，共計有85名教師缺額、27個科別，計有3936人報名創新高，錄取率約為2.2%。此外，新北市高中教甄獨有的加分模式，吸引本土語言及一般科專業群科雙語認證高達94名雙語人才報名，有助推廣新北雙語教育。

新北市教育局表示，教甄初試自111學年度起調整為僅考「各該甄選科目專業能力」，並延長應試時間為90分鐘。今年微調初試錄取倍率，應試普通科者，按初試總成績，依全市偏遠或一般學校錄取倍率有所不同：偏遠地區學校採12倍錄取參加複試、一般地區學校則降為10倍，專業群科則仍維持6倍錄取。

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新北教育局進一步指出，依簡章規定，符合身心障礙身分、全國運動會前3名、專業群科甲級技術士的初試加分資格者共計39人，初試得加分10%。另有榮獲特殊優良教師或教學卓越獎者經審查以增額方式入複試計14名，總計今年加分人數較去年成長3倍。

新北教育局長張明文表示，新北市高中教甄獨有的加分模式，將吸引各界優秀人才齊聚新北，不但能落實108課綱及提升2030雙語教育優質環境，還讓新北教師擁有多元跨域的專長，讓學生獲得最優質的教學品質。

新北教育局提醒，5月12日下午8時後將開放上網查詢初試成績，成績複查應於5月15日中午12時前至新北市立林口高中圖書館提出，限應考人親自或委託他人現場申請，逾時恕不受理。初試錄取名單將於5月17日下午8時後於上述系統及新北市立林口高中網頁公告。錄取者請於5月21日下午2時至5時至新北市立海山高中現場報名，詳細報名作業依簡章內容辦理。