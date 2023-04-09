新北高中大專學生獎學金開放申請　千萬助學提供780名額

▲瑞芳高工學生薛翎恩獲得獎學金的肯定。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市「112年度高級中等以上學校學生獎學金」即日起至4月26日開放申請，將提供780名，總獎助金逾千萬，其中高中職組有445名、每人核發1萬元，大專院校組335名、每人核發2萬元。

新北教育局長張明文表示，新北市辦理高中以上學校學生獎學金，已邁入第14年，累計發放上億元獎學金，造福逾1萬名學子。凡設籍新北市滿6個月以上，在國內公私立高中職、大專院校、碩士及博士班就讀學生，學業成績達80分以上、體育成績70分以上者，即可申請本獎學金。身心障礙生及低收入戶學生優先錄取，一般生亦可申請，詳情可上「新北市高中以上學生獎學金申請網」查詢。

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去年獲獎的瑞芳高工應用英語科高三學生薛翎恩說，父親早逝，媽媽獨自養家，因疫情及身體因素，母親無法再工作，家中經濟需靠補助或親戚幫助。自己把獎學金用於支應學習及必要的開銷，同時也激勵自己繼續努力，希望未來能經濟獨立，讓媽媽過上更好的生活。

醒吾高中夜間部實用技能學程旅遊事務科學生劉韋圻，本身是一位單親媽媽、擔任外送員、薪資不穩定，又獨自撫養兩個小孩，仍努力完成高中學業，兼顧家庭和課業。今年還報名四技二專統測，希望繼續攻讀大學，學校老師主動幫忙申請獎學金，減輕經濟負擔，她表示，很珍惜獎學金的鼓勵，會繼續求學路。

▲醒吾高中美顏技術科學生邱怡璇獲獎學金肯定。（圖／新北市教育局提供）

醒吾高中美顏技術科高三學生邱怡璇，於高二時即考取美容丙級證照，一家七口家中經濟並不富裕，為了減輕家中負擔，選擇進修部繼續就學。她表示，獎學金用於家庭支出開銷和學費，希望減輕父母負擔，自己也更無後顧之憂專注於生涯發展，將努力考取美容乙級證照，未來好好發揮一技之長。